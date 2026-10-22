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Le gardien de l’Inter Milan, Josep Martinez, a réalisé trois arrêts décisifs pour préserver la victoire 1-0 face au Shakhtar Donetsk à San Siro. Le portier espagnol a salué la résistance de ses coéquipiers, qui ont tenu bon à dix après l’expulsion d’Alessandro Bastoni.

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Le gardien espagnol décisif lors d’une victoire européenne arrachée au terme d’un match à suspense

Le gardien de l’Inter Milan Josep Martinez a joué un rôle décisif dans la première victoire du club cette saison en Ligue des champions de l’UEFA, face au Shakhtar Donetsk (1-0) à San Siro. Carlos Augusto a inscrit le but de la victoire à la 77e minute sur une passe décisive de Henrikh Mkhitaryan.

Ce succès a été obtenu dans des circonstances difficiles : le défenseur Alessandro Bastoni a reçu un deuxième carton jaune à la 68e minute, laissant l’Inter à dix.

Martinez a été le pilier de la défense, réalisant des interventions décisives lors des deux mi-temps pour préserver sa cage inviolée.

Martinez salue la résistance du groupe après ce match sans encaisser de but

S’exprimant auprès d’Inter TV après la rencontre, Martinez s’est réjoui de la capacité de l’équipe à arracher un résultat malgré une forte pression. « Je suis heureux pour l’équipe ; c’était un match très important pour nous après n’avoir pris aucun point lors de nos deux premières rencontres », a déclaré Martinez.

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« Une victoire comme celle-là, à dix, a une valeur incroyable ; tout le monde n’est pas capable d’y parvenir. »

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« Sur le plan de l’humilité, du travail et de la volonté de ne jamais abandonner, c’était une victoire dont nous avions vraiment besoin », a ajouté l’Espagnol.

Chivu salue Martinez et l’engagement de toute l’équipe

L’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a salué la contribution de Martinez tout en soulignant l’importance de donner confiance à l’ensemble de son groupe. « Je tiens à tous mes gardiens ; ils sont excellents, et je ne peux pas porter de jugements catégoriques sur des erreurs », a expliqué Chivu.

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« Le gardien fait toujours les gros titres, mais mon travail est d’apporter de la sérénité et de la confiance, à Pepo comme aux autres. »

« À dix, nous avons montré que nous savions souffrir, en élevant notre niveau de concentration et d’énergie », a souligné Chivu.

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L’Inter lance sa campagne en Ligue des champions

Avec ces trois points précieux, l’Inter espère prendre son élan dans la phase de ligue de la Ligue des champions après avoir commencé sa campagne par deux défaites consécutives.

Cette victoire arrachée de haute lutte à San Siro donne un important regain de confiance à l’équipe de Chivu, confrontée à un calendrier exigeant.

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L’Inter retrouvera les compétitions nationales avant de poursuivre son parcours européen face au Feyenoord.