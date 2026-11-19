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Tout le monde s'attendait à ce que Hamza Abdelkarim soit la surprise de la saison à Barcelone. Un jeune attaquant qui a marqué, qui a brillé pendant la préparation et que le club a acheté pour 7 millions d'euros. Pourtant, il n'a disputé que 12 minutes, poussant la presse internationale à chercher à savoir où a disparu le jeune attaquant égyptien.

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Le média « Foot Mercato » a consacré un article à l'attaquant égyptien, dans lequel il affirme que, considéré l'été dernier comme un élément potentiellement important de l'effectif de Barcelone sous la houlette de Hans Flick, Hamza Abdelkarim a disparu de la scène footballistique en Catalogne.

L'été dernier, après le départ de Robert Lewandowski de Barcelone, de nombreux journalistes et analystes étaient convaincus que Hamza Abdelkarim aurait un rôle à jouer dans l'effectif barcelonais pour la saison 2026-2027.

Pas en tant que titulaire, bien sûr, mais beaucoup s'attendaient à ce qu'il obtienne quelques minutes de jeu sous la direction de Hans Flick, comme deuxième ou troisième option au poste d'avant-centre.

Il convient de souligner que ses prestations lors de la préparation estivale, après sa participation à la Coupe du monde avec l'Égypte, avaient été très encourageantes.

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De même, ses premiers mois avec les équipes de jeunes de Barcelone avaient été concluants, ce qui a poussé la direction du club à activer l'option d'achat, d'un montant total d'environ 7 millions d'euros, au début de l'été.

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Mais après quelques mois de compétition, selon le média français, il est devenu évident que Hamza Abdelkarim a disparu des radars. L'attaquant de 18 ans n'a disputé que 12 minutes cette saison, réparties sur deux matchs : face au Rayo Vallecano fin août et contre Getafe début octobre.

Cette situation est sans aucun doute préoccupante, surtout après la série de lourdes défaites infligées par Barcelone à ses adversaires, qui auraient pu offrir à Hansi Flick l'occasion de faire souffler ses attaquants et d'accorder un peu de temps de jeu au joueur égyptien.

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« Foot Mercato » pose une question importante : faut-il s'inquiéter ? Pas forcément. Aux yeux du club, cette situation fait partie du processus d'apprentissage et d'adaptation du joueur au plus haut niveau.

Le staff de Hans Flick a confiance en son efficacité dans la finition à l'intérieur de la surface et en son intelligence de jeu, mais souhaite le préserver et ne pas prendre de risques avec lui.

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Barcelone préfère que le joueur progresse sereinement à l'entraînement, aux côtés des cadres, loin de la pression médiatique. Le club souhaite également peaufiner ses qualités afin qu'elles correspondent à la philosophie de jeu barcelonaise.

C'est pourquoi le club a écarté l'idée d'un prêt cet hiver, alors que plusieurs clubs capables de lui offrir du temps de jeu ont formulé des offres.

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Mais il est clair qu'il n'y a aucun problème avec Hamza Abdelkarim à Barcelone, bien au contraire. Comme l'a expliqué la presse catalane, le club ne s'attendait pas à ce qu'il atteigne un tel niveau.

D'où la prolongation de son contrat quelques mois seulement après sa signature, afin de repousser d'éventuelles offres.

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Bojan Krkić, coordinateur du football et responsable du suivi minutieux de l'évolution des jeunes talents du FC Barcelone, a déclaré : « Il sera l'un des meilleurs attaquants du monde. Il est difficile de trouver des joueurs dotés d'un tel instinct de buteur, et nous l'avons ici. »

Comme vous pouvez le constater, on ne verra pas beaucoup Hamza Abdelkarim d'ici la fin de la saison, mais dans les années à venir, il pourrait devenir l'attaquant titulaire de Barcelone.

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Barcelone estime que Hamza traverse actuellement une véritable phase de construction, une phase durant laquelle il apprend tout : les déplacements sans ballon, le contre-pressing, la gestion des espaces réduits et le jeu sous la pression du public du Camp Nou.

Flick sait parfaitement que brûler les étapes avec un joueur de 18 ans peut détruire son talent. Il préfère donc lui laisser le temps nécessaire, afin qu'il soit totalement prêt lorsque sa véritable chance se présentera.