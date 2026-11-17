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Dietmar Hamann a déclaré à GOAL que « tout le monde en Allemagne » aurait pu dire à Liverpool que Jeremie Frimpong ne remplacerait pas Trent Alexander-Arnold. Selon lui, l’international néerlandais est davantage un ailier qu’un latéral. Le transfert à 29,5 millions de livres (39 millions de dollars) continue donc de surprendre et de soulever bien des questions chez cet ancien joueur de Liverpool.

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Liverpool bat des records sur le marché des transferts

À l’été 2025, après avoir remporté la Premier League sous la direction d’Arne Slot, Liverpool a décidé de dépenser sans compter pour bâtir un effectif capable, espérait-il, de dominer le football anglais.

Le club a battu des records de recrutement avec des joueurs comme Florian Wirtz et Alexander Isak, dont les transferts ont chacun atteint neuf chiffres. Frimpong, champion de Bundesliga, a également été arraché au Bayer Leverkusen.

Un successeur à Alexander-Arnold à trouver

Liverpool devait pourvoir un poste sur le côté droit de sa défense après le départ de l’enfant du club Alexander-Arnold pour le Real Madrid, au terme de son contrat. L’international anglais était connu pour son jeu porté vers l’attaque : le natif du Merseyside semblait souvent plus à l’aise pour attaquer que lorsqu’il devait défendre.

Frimpong semblait présenter un profil similaire, avec 19 buts et de nombreuses passes décisives lors de ses deux dernières saisons en Allemagne. Le joueur de 25 ans, réputé pour sa vitesse, éprouve toutefois des difficultés en Angleterre .

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Cette saison, il est passé derrière Ronaldo Araujo, arrivé en prêt, dans la hiérarchie, alors que l’Uruguayen, qui appartient au FC Barcelone, est plus naturellement un défenseur central. L’avenir de Frimpong à Anfield suscite des interrogations, et un départ lors du mercato de janvier 2027 est évoqué.

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Frimpong était-il vraiment le bon choix ?

Interrogé sur la pertinence du recrutement du Néerlandais par Liverpool, compte tenu de son goût pour les débordements sur les côtés, l’ancien milieu du club Hamann, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec Lottoland Live Casino, a déclaré à GOAL : « S’ils m’avaient appelé, j’aurais pu le leur dire. Ils auraient pu appeler à peu près n’importe qui en Allemagne ayant vu Frimpong jouer.

« C’est un joueur fantastique en attaque. Évidemment, la Premier League est plus compétitive. Avec Wirtz dans l’équipe, Leverkusen mettait ses adversaires en pièces parce qu’il avait énormément le ballon. Les équipes finissaient par se fatiguer et, avec Wirtz dans l’équipe et la vitesse de Frimpong, ce dernier a marqué beaucoup de buts et délivré beaucoup de passes décisives.

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« Mais il n’a jamais été un remplaçant pour Alexander-Arnold. C’est un piston. Il est même davantage un ailier qu’un latéral. Je ne sais pas trop quelle était l’idée derrière ce recrutement, parce qu’il n’aime pas défendre et qu’il ne devrait pas avoir à le faire : ce n’est certainement pas son point fort.

« J’ai été surpris. C’est un joueur qu’on peut recruter et faire jouer de temps en temps. À domicile contre une équipe plus faible, on peut l’aligner au poste de latéral et s’en sortir. Il peut jouer ailier. Je pense que c’est un remplaçant correct. Mais le montant payé pour lui m’a surpris. »

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Le Néerlandais pourrait être vendu en janvier

Frimpong a signé un contrat de cinq ans en rejoignant Liverpool, qui le considérait comme un renfort à long terme. Il semble désormais peu probable qu’il aille au bout des 24 premiers mois de cet accord.

Andoni Iraola dirige désormais l’équipe depuis le banc d’Anfield et ne paraît pas totalement convaincu par le rapide Néerlandais. Une vente permettrait de dégager des fonds, qui pourraient ensuite servir à recruter Araujo définitivement ou à trouver un autre arrière droit.