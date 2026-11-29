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La Lazio Rome reste en tête de la Serie A. Son entraîneur Gennaro Gattuso en profite pour lancer une pique à ses détracteurs. Son joueur Davide Frattesi surprend avec une image humoristique.

Davide Frattesi s’est empressé de sortir son smartphone pour montrer sa dernière story Instagram à tous les supporters de la Lazio. Il s’agit d’un photomontage réunissant la tête d’un chien brun et le visage du milieu de terrain. Tous deux ont les yeux fermés et paraissent parfaitement détendus. On y voit aussi le chiffre -5 et trois points.

Cette publication est devenue le mème et la devise des supporters de la Lazio cette saison. Après son élimination embarrassante en coupe face à Mantova, club de deuxième division, en août, la Lazio était considérée comme candidate à la relégation. Depuis, elle accumule obstinément des points pour assurer son maintien.

L’image montre le « Cane Salvezza », le « chien sauveur ». La barre des 40 points est généralement considérée comme celle à atteindre pour rester dans l’élite. La Lazio en compte 35. Il ne lui en manque donc plus que cinq.

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Onzième victoire en 13 matchs : la Lazio vit une saison exceptionnelle

« Nous ne nous attendions vraiment pas à être à -5 en novembre. Cette saison dépasse même les attentes les plus folles, surtout quand on repense au match contre Mantova », a ajouté Frattesi. « Nous nous sommes ressaisis et ces victoires nous donnent encore plus d’élan. Nous ne voulons donc pas nous arrêter maintenant. »

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Une victoire 2-1 contre le Torino, samedi, a permis à la Lazio d’atteindre ce nouveau cap. C’était son onzième succès en 13 matchs de championnat cette saison, auxquels s’ajoutent deux nuls. La défaite contre l’équipe de Serie B en Coupe d’Italie, le 16 août, reste la seule de la saison.

Frattesi a sorti le chien sauveur pour la première fois en octobre. Visiblement porté par une victoire 3-0 sur le terrain de la Juventus, détentrice du record de titres, le joueur de 27 ans a alors placé le compteur à -21. Depuis, tout va très vite.

Getty Images

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Gennaro Gattuso lance une pique à ses détracteurs

Sans grande surprise, l’entraîneur de Frattesi se montre moins joueur et plus direct. Samedi, Gennaro Gattuso était d’humeur à adresser une bonne pique à ses détracteurs.

« Je n’ai pas oublié ce qui s’est dit au début de la saison », a déclaré la légende de l’AC Milan à Gazzetta.it. « Tout le monde disait que cette équipe n’était pas à la hauteur et que j’étais un entraîneur incapable. On disait que le maintien était le seul objectif possible. Pourtant, nous voilà. »

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Si la Lazio garde ne serait-ce qu’un semblant de rythme, le chien sauveur aura pris sa retraite bien avant Noël. Trois matchs de championnat restent au programme cette année, mais ils s’annoncent corsés. Cela commence par la réception de l’Atalanta Bergame le week-end prochain.

Une semaine plus tard viendra le derby de Rome contre la Roma, qui réalise elle aussi une saison remarquable. Frosinone, promu qui impressionne, recevra la Lazio le 18 décembre. Deux jours avant la veille de Noël, la Lazio disputera la Supercoupe à Milan contre l’Inter, vainqueur du doublé.