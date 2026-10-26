Hürzeler s’est montré combatif après la deuxième défaite de la saison de Brighton, tout en critiquant la philosophie de jeu de Liverpool.

« Tout le monde dans le stade a vu qu’une seule équipe avait vraiment essayé de se créer des occasions et de gagner ce match, a déclaré l’entraîneur de 33 ans lors de la conférence de presse de dimanche, après la défaite 2-0 de son équipe à Anfield Road. C’est pourquoi je dois féliciter mes joueurs. »

Liverpool s’est imposé grâce à deux buts inscrits en début de match, à quelques minutes d’intervalle. D’abord, Wirtz a provoqué un but contre son camp de Pascal Groß (17e), puis Alexander Isak a marqué sur une passe décisive de Bradley Barcola (21e).

C’est ce qui a fait la différence, selon Hürzeler : Liverpool a marqué, contrairement à son équipe, malgré de bonnes occasions. Il a qualifié la rencontre d’« occasion manquée », avant de saluer la défense de Liverpool.

« Ils ont contré beaucoup de tirs » et « ils ont bien défendu leur surface de réparation », a déclaré l’ancien entraîneur du FC St. Pauli, qu’il avait mené à la montée.

« Dans l’ensemble, j’ai vu une équipe qui peut retenir beaucoup de points positifs. J’ai vu une équipe qui a vraiment cru en notre façon de jouer, qui a respecté le plan et qui a continué à se battre », a salué Hürzeler. Le résultat n’en est que plus frustrant à ses yeux.

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Liverpool contre Brighton : les domaines dans lesquels les visiteurs ont été meilleurs

De fait, Brighton a dominé Liverpool dans plusieurs secteurs du jeu. Les visiteurs ont eu nettement plus de possession (environ 64 % contre 36 %), davantage de tirs (17 contre 13), un meilleur taux de passes réussies, celui des Reds étant particulièrement faible (84 % contre 69 %), plus de ballons touchés dans la surface adverse (39 contre 30) et un xG légèrement supérieur. Selon le modèle statistique, celui de Liverpool se situait entre 0,9 et 1,2 environ, contre un peu plus de 1,3 pour Brighton. D’après le fournisseur de données Opta, les 35,6 % de possession de Liverpool constituent son deuxième plus faible total lors d’une victoire à domicile depuis le début du recueil de ces données, en 2003/2004.

Malgré cette défaite, Brighton reste troisième de Premier League, derrière Manchester United et le champion, Arsenal. Liverpool, de son côté, est remonté à la quatrième place grâce à sa quatrième victoire consécutive.

« Je suis très satisfait », a déclaré l’entraîneur des Reds, Andoni Iraola. Selon le Basque, la clé a été la bonne entame de son équipe. « Nous avions besoin de bien commencer : jouer avec agressivité, récupérer les deuxièmes ballons, gagner nos duels et nous projeter rapidement vers l’avant. Je pense que nous y sommes parvenus, et cela a donné un match différent de ceux où nous avons encaissé le premier but. »

Brighton se déplacera désormais deux fois de suite chez Manchester City, en milieu de semaine en League Cup, puis samedi prochain en championnat. Liverpool a également deux chocs à venir : mercredi contre Chelsea en Coupe de la Ligue, puis dimanche contre Arsenal en Premier League.

Premier League : le haut du classement après huit journées

Place Club Matchs V N D Buts Diff. Points 1 Manchester City 8 7 0 1 20:9 +11 21 2 Arsenal 8 7 0 1 13:5 +8 21 3 Brighton & Hove Albion 8 5 1 2 23:7 +16 16 4 Liverpool 8 4 3 1 11:8 +3 15 5 Chelsea 8 4 1 3 17:15 +2 13 6 Brentford 8 2 5 1 14:9 +5 11



