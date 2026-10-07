Tous les regards se tourneront demain jeudi vers la ville de Lausanne, en Suisse, où s'ouvrira l'audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) consacrée à l'affaire de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal, un dossier toujours ouvert malgré les mois écoulés depuis une rencontre marquée par des événements controversés.

L'audience de demain revêt une grande importance pour les deux parties, dans le cadre du recours déposé par la Fédération sénégalaise de football contre la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait privé le Sénégal du titre et accordé la victoire au Maroc à compter de mars 2026.

La commission d'appel de la CAF avait décidé, trois mois après la tenue de la finale dans la capitale marocaine Rabat, de considérer le Sénégal comme forfait de la finale sur la base des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, et d'homologuer officiellement le résultat sur une victoire de la sélection marocaine 3-0.

Que s'est-il passé lors de la finale du 18 janvier ?

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée le 18 janvier dernier au stade de Rabat, a connu une fin chaotique après que plusieurs joueurs de la sélection sénégalaise eurent quitté provisoirement la pelouse pour protester contre une décision arbitrale.

La crise est survenue après l'annulation d'un but du Sénégal, avant que l'arbitre n'accorde un penalty en faveur du Maroc dans le temps additionnel de la seconde période, une décision qui a provoqué une situation de contestation et de chaos à l'intérieur du stade.

La confusion a duré environ 15 minutes, avant le retour des joueurs du Sénégal sur la pelouse, tandis que le chaos s'est étendu aux tribunes, certains supporters sénégalais ayant lancé des projectiles et tenté d'envahir le terrain.

Au cœur de ces événements, le Marocain Brahim Díaz a manqué le penalty à l'origine de la crise, avant que Pape Gueye ne scelle le sort de la rencontre en faveur du Sénégal, après avoir inscrit le but de la victoire durant les prolongations.

Qui préside l'audience du Tribunal arbitral du sport ?

Compte tenu de l'importance de l'affaire, le Tribunal arbitral du sport a fait appel à trois arbitres pour examiner le dossier.

L'audience est présidée par l'arbitre français, le professeur Gérald Simon, assisté des professeurs italien Luigi Fumagalli et allemand Ulrich Haas.

Les parties à l'affaire ont convenu que la procédure se déroulerait en langue française.

Le tribunal rendra-t-il sa décision le jour même ?

L'audience débute à 09h30 jeudi matin, heure suisse (10h30 à La Mecque, 07h30 à Rabat), et devrait se poursuivre plusieurs heures, sans s'achever avant 16h00, heure suisse (17h00 à La Mecque, 14h00 à Rabat) dans le meilleur des cas, selon le déroulement des débats dans l'affaire.

Mais la décision ne sera pas rendue le jour même.

Le Tribunal arbitral du sport avait précisé que le règlement de l'affaire nécessiterait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant l'annonce de la décision finale.

L'audience se tiendra par ailleurs à huis clos, les parties à l'affaire se voyant officiellement interdire de divulguer les détails de ce qui s'y déroule.

La seule intervention publique devrait provenir du directeur général du Tribunal arbitral du sport, qui se contentera d'annoncer l'ouverture de l'audience, tandis que toutes les parties espèrent parvenir à une décision rapide.

Qui sont les parties à l'affaire ?

L'affaire réunit trois parties principales : la Fédération sénégalaise de football, la Fédération royale marocaine de football et la Confédération africaine de football.

C'est la Fédération sénégalaise qui a saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester la décision de la commission d'appel de la CAF.

Mais l'audience de demain ne marque pas le début de l'affaire, puisqu'elle a été précédée d'une longue période de correspondances et de mémoires juridiques échangés entre les parties.

Comment le Maroc s'est-il préparé à l'audience ?

La Fédération marocaine de football a confié le dossier à un groupe d'avocats locaux et internationaux, en vue de l'audience du Tribunal arbitral du sport.

L'ambiance au sein de la Fédération marocaine laisse entendre que l'affaire ne suscite plus le même intérêt qu'au lendemain de la finale, et que la préparation de l'audience s'est déroulée de manière normale et sans en exagérer l'importance.

Selon d'autres sources, l'équipe juridique représentant le Maroc a préparé un dossier comportant un grand nombre de documents et d'arguments qui seront présentés lors de l'audience, dans un contexte où l'on s'attend à de vifs débats entre les parties.

Malgré cela, la tendance générale au Maroc est de ne pas considérer l'audience du tribunal comme un événement exceptionnel.

Comment le Sénégal s'est-il préparé ?

De l'autre côté, la Fédération sénégalaise de football a été très présente sur la scène médiatique durant les premières semaines qui ont suivi la décision de la commission de discipline de la Confédération africaine.

Ses responsables ont accordé des entretiens aux médias et tenu de grandes conférences de presse à Dakar et à Paris, dans une tentative de mettre en avant leur opposition à la décision rendue par la commission d'appel de la CAF.

Mais après des semaines de présence médiatique intense, l'équipe juridique mandatée par la Fédération sénégalaise a pris en charge le dossier, et l'accent a été mis sur le volet juridique dans le but de faire annuler la décision de la commission d'appel rendue en mars dernier.

Depuis lors, les responsables de la Fédération sénégalaise ont évité de s'exprimer publiquement sur l'affaire.

La Fédération avait qualifié la décision de la CAF de « hold-up administratif » et avait conservé le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pendant un certain temps, un geste perçu comme une tentative de faire pression sur la Confédération africaine.

Quelles décisions le tribunal peut-il rendre ?

Le Tribunal arbitral du sport dispose de plusieurs options dans cette affaire.

Il peut confirmer la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine, et ainsi entériner le sacre du Maroc à la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

À l'inverse, le tribunal peut annuler la décision de mars dernier, soit en attribuant le titre au Sénégal, soit en renvoyant l'affaire devant l'instance précédente pour un nouvel examen, soit en rendant toute autre décision qu'il jugera appropriée au regard des faits survenus durant la rencontre.

Le Tribunal arbitral du sport dispose d'un plein pouvoir pour réexaminer l'affaire.

La décision du Tribunal arbitral du sport est-elle susceptible de recours ?

Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision que rendra le Tribunal arbitral du sport, elle peut saisir le Tribunal fédéral suisse, en tant que plus haute instance judiciaire de Suisse.

Mais les pouvoirs du Tribunal fédéral pour annuler les décisions du TAS demeurent limités à certains cas, parmi lesquels un vice dans la désignation de l'arbitre ou la composition de la formation arbitrale, ou l'acceptation ou le rejet à tort de sa compétence par la formation.

Un recours est également possible si la formation arbitrale a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ou n'a pas statué sur l'une d'elles, si le principe de l'égalité entre les parties ou leur droit d'être entendues dans le cadre d'une procédure contradictoire a été violé, ou encore si la décision est contraire à l'ordre public.

Quel est le point central de l'affaire ?

Il semble que l'un des axes les plus importants de l'affaire réside dans la décision de l'arbitre de la finale elle-même, selon un rapport publié par le réseau RMC français.

Un certain nombre d'observateurs et d'experts familiers du fonctionnement du Tribunal arbitral du sport estiment que la décision de l'arbitre congolais qui a dirigé la finale constitue un point essentiel du dossier.

L'arbitre avait autorisé la reprise du jeu durant les événements qu'a connus la rencontre, avant de siffler la fin et d'homologuer le résultat du match.

Autrement dit, le résultat du match a été officiellement homologué par l'arbitre malgré les événements qui ont entouré les dernières minutes de la finale.

Ce point devrait occuper une large place dans les débats lors de l'audience du tribunal, notamment en ce qui concerne la régularité du déroulement du match et les conséquences juridiques des décisions prises sur le terrain.

Au terme de l'audience de demain, la réponse à la question qu'attendent les deux parties à l'affaire restera en suspens jusqu'au prononcé du verdict : qui est le vainqueur légitime de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc ou le Sénégal ?