Al-Ittihad a terminé les sept premières journées de la Roshn Saudi League comme la seule équipe à ne pas avoir connu la défaite depuis le coup d'envoi de la saison, après s'être imposé avec force dans la course à la tête du classement, à seulement un point du leader Al-Hilal.

Al-Ittihad a signé un début de saison solide, au cours duquel il a récolté 17 points en sept matches, après cinq victoires et deux nuls, préservant ainsi son bilan vierge de toute défaite jusqu'à la fin de la septième journée.

L'équipe a inscrit 12 buts lors de ses sept rencontres, tandis que ses filets ont tremblé à six reprises, confirmant sa capacité à trouver l'équilibre entre puissance offensive et solidité défensive, et sortant de la première phase de la saison avec l'un des bilans les plus remarquables de la compétition.

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Al-Ittihad, seul rescapé

Le bilan d'Al-Ittihad a pris encore plus d'importance après que toutes les équipes qui partageaient avec lui le statut d'invaincu lors des premières journées de la saison ont chuté, selon ce qu'a rapporté le journal saoudien «Asharq Al-Awsat».

Al-Ittihad lui-même a été le premier bourreau de ce bilan, en infligeant sa première défaite à Al-Nassr, ce dernier sortant ainsi de la liste des équipes invaincues, avant qu'Al-Hilal ne concède sa première défaite face à Neom, puis vint le tour d'Al-Khaleej, tombé face à Al-Riyadh lors de la septième journée.

Ainsi, Al-Ittihad se retrouve seul comme la seule équipe du championnat saoudien à avoir terminé les sept premières journées sans défaite, un indicateur qui reflète la stabilité que connaît l'équipe depuis le début de la saison.

L'importance du chiffre réalisé par Al-Ittihad ne se limite pas au maintien de son bilan vierge de défaites, puisque l'équipe aborde la trêve internationale en deuxième position avec un total de 17 points, à seulement un point d'Al-Hilal, leader avec 18 points.

Dans le même temps, Al-Ittihad devance Al-Nassr et Al-Qadisiyah, qui comptent chacun 16 points, confirmant sa présence forte dans la course au sommet et se plaçant parmi les principaux candidats à maintenir la pression sur Al-Hilal lors des prochaines journées.

Cette situation offre à l'équipe un précieux coup de pouce moral avant la reprise des compétitions, d'autant que l'écart avec le leader n'excède pas un point, ce qui fait que le moindre faux pas d'Al-Hilal ou une nouvelle victoire d'Al-Ittihad serait susceptible de modifier la physionomie de la tête du classement.

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Une trêve pour revoir ses calculs

La trêve offre au staff technique d'Al-Ittihad une occasion importante de réorganiser les cartes de l'équipe et de travailler à corriger certains détails avant le retour à la compétition au mois d'octobre, durant lequel l'équipe attend une série de matches serrés.

Le plus grand défi pour Al-Ittihad sera de préserver la stabilité et le rythme affichés lors des sept premières journées, d'autant que continuer à engranger des points sera le facteur le plus important pour transformer ce début solide en une véritable et longue course au titre du championnat.

Après sept journées, Al-Ittihad est devenu la seule équipe à ne pas avoir goûté à la défaite dans la compétition, tandis qu'un seul point le sépare de la tête du classement, ce qui le place devant une occasion claire de continuer à mettre la pression sur Al-Hilal, à condition de préserver la constance qui lui a offert un avantage important en début de saison.