Tout le Brésil retient son souffle : un défenseur fond en larmes, redoutant la fin de son rêve de Coupe du monde

Samedi soir, le Brésil a battu l’Égypte 2-1, mais la victoire a été ternie par une blessure. Après dix-sept minutes, le sélectionneur Carlo Ancelotti a vu l’un de ses défenseurs quitter le terrain, touché et ému. L’Italien doit désormais envisager des solutions de remplacement.

Dès la 7e minute, Bruno Guimarães avait pourtant ouvert le score après avoir exploité une erreur de relance adverse et conclu du droit : 1-0.

L’Égypte a immédiatement réagi : une passe en retrait trop courte de Marquinhos a profité à Mostafa Ziko, qui s’est présenté seul face à Alisson Becker et a glissé le ballon sous le gardien brésilien : 1-1.

À la 16e minute, Wesley Franca s’est effondré sur la pelouse, se tenant l’aine. Quelques instants plus tôt, le joueur de l’AS Rome s’était étiré de tout son long pour contrôler de justesse un ballon et centrer, mais il n’était plus tout à fait en forme par la suite. Peu après, l’arrière droit a cédé sa place à Danilo.

Les images le montrent effondré sur le banc, le visage caché sous une serviette, tandis que le staff brésilien tente de le réconforter. À quelques semaines de la Coupe du monde, le défenseur redoute déjà le pire scénario.

« C’est dommage de perdre Wesley. Nous devons maintenant attendre les résultats des examens. Nous avons finalement de bons joueurs pour le remplacer », a déclaré Ancelotti après le match. Paulo Henrique (CR Vasco da Gama) et Vitinho (Botafogo FR) sont cités comme remplaçants potentiels.

À la mi-temps, Ancelotti a procédé à huit changements, dont l’entrée d’Endrick. À la 53^e minute, ce dernier a repris d’une tête décisive un centre de Raphinha, redonnant l’avantage à la Seleção et fixant le score final à 2-1.