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Le nom du Saoudien Yasser Al-Misehal revient parmi ceux des candidats potentiels à la présidence de la Confédération asiatique de football, après qu'une source proche de lui a laissé la porte ouverte à une éventuelle candidature aux élections prévues en 2027, en réponse à une question sur la possibilité qu'il brigue le poste continental.

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Le journaliste omanais Issa Saeed a relayé, sur son compte officiel sur la plateforme « X », la réponse de la source proche d'Al-Misehal, qui s'est contentée d'un « Tout est possible ». Une manière de signifier que l'idée d'une candidature reste d'actualité, sans pour autant constituer une annonce officielle de l'entrée du dirigeant saoudien dans la course électorale.

Cette déclaration replace Al-Misehal sur le devant de la scène asiatique, à l'heure où tous les regards se tournent vers l'identité du prochain président de la confédération continentale. Les élections prévues en 2027 approchent et désigneront le successeur du Bahreïni cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, à la tête de l'instance depuis 2013.

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Al-Misehal possède un parcours de dirigeant de plusieurs années dans le football saoudien, continental et international. Il a pris la présidence de la Fédération saoudienne de football en 2019 et l'a conservée jusqu'en 2026. Il a également présidé la ligue saoudienne professionnelle, en plus d'avoir siégé dans plusieurs commissions de la Confédération asiatique et de la Fédération internationale.

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Bien qu'il ait quitté la présidence de la Fédération saoudienne, Al-Misehal reste présent dans les cercles de décision du football, grâce à son siège au Conseil de la Fédération internationale de football, la « FIFA », ainsi qu'au Comité exécutif de la Confédération asiatique. Il dispose ainsi d'une expérience et d'un réseau, aux niveaux continental et international, qui pourraient peser s'il décidait de briguer la présidence.

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Le nom du dirigeant saoudien avait déjà été associé à une candidature à la présidence de la Confédération asiatique après son départ de la fédération nationale, mais ces informations n'avaient pas dépassé le stade des spéculations, faute de prise de position officielle de sa part confirmant son intention de se présenter aux prochaines élections.

Au-delà de l'expérience de dirigeant et de la présence au sein des instances du football, la course au poste continental semble liée à la capacité des candidats à rallier le soutien des fédérations nationales membres.

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Le règlement électoral de la Confédération asiatique impose en effet à tout candidat à la présidence d'obtenir le parrainage d'au moins trois fédérations nationales membres, ce qui fait de la construction d'alliances et de la recherche de soutiens sur le continent une étape essentielle avant de se lancer dans l'élection.

Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa avait remporté un quatrième mandat lors de l'assemblée générale tenue en février 2023, lui qui avait accédé au poste pour la première fois en 2013.

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Si Yasser Al-Misehal n'a pas encore tranché, ce « Tout est possible » relance les spéculations sur son avenir de dirigeant et replace son nom parmi ceux susceptibles d'entrer en ligne de compte pour l'élection à la présidence de la Confédération asiatique en 2027.