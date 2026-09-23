Comme le rapporte Sport Bild, le joueur offensif a de nouveau repris le contrôle de ses soi-disant crises d’absence. Selon le média, l’adaptation de son traitement effectuée fin août a eu l’effet escompté, après que Musiala s’est effondré lors des matches amicaux du recordman d’Allemagne contre le 1. FC Heidenheim et le RB Leipzig en raison de troubles de la conscience consécutifs à des dysfonctionnements neurologiques.

Bien que la situation de Musiala se soit de nouveau normalisée et que sa courbe de forme soit aussi en hausse constante en ce début de saison, il continuera d’être suivi médicalement. Le joueur de 23 ans est en contact étroit avec le médecin de l’équipe, le Dr Jochen Hahne, qui est entre-temps devenu l’une de ses plus importantes personnes de confiance à la Säbener Straße.

Selon le rapport, Hahne suit également Musiala lors de sa mise à disposition de l’équipe nationale allemande et échange régulièrement avec les neurologues qui s’occupent du dosage des médicaments. Le médecin du FCB, le Dr Peter Ueblacker, serait lui aussi impliqué dans le processus.

Par ailleurs, Sport Bild a également publié des détails sur la manière dont Musiala gère sa maladie. Ses coéquipiers au FC Bayern seraient déjà au courant depuis des mois. Il aurait également informé à temps ses coéquipières en équipe d’Allemagne avant la Coupe du monde et les aurait avertis d’éventuelles crises. Il leur aurait expliqué ce qui se passerait et comment ils devraient ensuite réagir. Il en irait de même pour les nouvelles recrues munichoises. Parmi elles, Ismael Saibari, qui avait été le premier à se précipiter vers son nouveau partenaire offensif lorsque Musiala s’était effondré contre Leipzig.

Dans quels effectifs de Jürgen Klopp figure Jamal Musiala ?

Dans le quotidien de l’entraînement, en revanche, Musiala demanderait à être traité aussi normalement que possible. Musiala ne manquerait aucune séance et ne réclamerait aucun traitement de faveur. Il n’y aurait pas d’entraînement individuel pour contrôler sa maladie. En outre, Musiala jouerait désormais au golf pendant son temps libre afin de trouver un équilibre mental.

Pour Musiala, cette XXL-trêve internationale doit désormais lui permettre de continuer à accumuler du temps de jeu. Il fera partie, comme l’un des rares joueurs, des deux effectifs de Jürgen Klopp, lorsque l’équipe d’Allemagne affrontera les Pays-Bas, la Grèce (deux fois) et la Serbie en Ligue des nations. Avant le rassemblement, le nouveau sélectionneur s’était entretenu en personne avec Musiala à la Säbener Straße.