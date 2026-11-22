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L'entraîneur de Villarreal, Iñigo Pérez, a analysé la défaite de son équipe face à Barcelone (2-3), exprimant sa frustration de quitter le Camp Nou sans le moindre point après un excellent début de match.

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Le journal Castellón Diario a relayé les propos tenus par Iñigo Pérez en conférence de presse. Le technicien a reconnu que son équipe savait parfaitement à quel point il serait difficile de conserver son avance face à un adversaire de la stature du club catalan, mais il a surtout regretté que le bon travail fourni par ses joueurs en début de match ne se soit pas traduit dans le résultat final.

« Quand vous menez 2-0 après 35 très bonnes minutes, vous savez qu'une équipe comme Barcelone va vous mettre la pression, et qu'elle le fera sans relâche jusqu'à renverser le score », a-t-il expliqué.

L'entraîneur de Villarreal a admis qu'il était difficile d'accepter la défaite après avoir mené de deux buts et affiché un niveau très élevé pendant une grande partie de la première période.

« Cela nous fait mal d'avoir eu deux buts d'avance et de repartir finalement sans rien, après un début de match aussi bon », a-t-il déclaré.

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Le technicien a également reconnu que la rencontre avait été marquée par une alternance constante dans la maîtrise du jeu et les occasions, et que l'avance prise par ses joueurs ne garantissait pas un résultat positif face à un adversaire doté d'un énorme potentiel offensif.

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Interrogé sur le contraste entre la première et la seconde période, l'entraîneur de Villarreal a mis en avant la qualité de Barcelone et les différentes phases que traverse un match de ce type.

« Indépendamment des aspects tactiques, physiques et techniques, le cours du jeu évolue constamment pendant un match », a-t-il souligné, rappelant que Villarreal avait aussi été clairement supérieur durant les 35 premières minutes, période pendant laquelle Barcelone n'avait pas réussi à se créer d'occasions notables, tandis que Villarreal avait inscrit deux buts.

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L'entraîneur s'est gardé d'adresser le moindre reproche à ses joueurs et a défendu les efforts qu'ils ont consentis face à un adversaire qui vous oblige à maintenir un niveau défensif très élevé tout au long de la rencontre.

« Je n'ai aucun reproche à faire à mes joueurs, car face au style de jeu de Barcelone, il faut accepter de devoir très bien défendre », a-t-il affirmé.

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Pérez a toutefois admis que Villarreal aurait pu mieux exploiter les occasions de se projeter vers l'avant, une fois que Barcelone avait pris l'initiative et imposé sa domination.

Selon lui, son équipe avait besoin d'enchaîner davantage de passes et de créer des situations offensives lui permettant de desserrer l'étau catalan.

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« Nous aurions pu faire mieux dans ce domaine. Quand ils ont eu l'occasion, nous aurions dû être capables d'enchaîner plusieurs passes consécutives pour créer une situation offensive », a-t-il insisté.

De son côté, le compte d'El Chiringuito sur X a publié la réponse de l'entraîneur de Villarreal lorsqu'il a été interrogé sur les situations arbitrales controversées du match.

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« Je ne commente jamais les décisions arbitrales après les matchs », a expliqué Iñigo Pérez.