José Mourinho a retrouvé le Camp Nou en tant qu'entraîneur du Real Madrid, et il a surpris tout le monde avec une décision qui semblait risquée, mais il était convaincu dès le départ que recruter Bernardo Silva donnerait à l'équipe un élément décisif tout au long de la saison. Le milieu de terrain portugais n'a pas tardé à confirmer le bien-fondé de cette vision, après avoir livré une prestation remarquable face au Barça et mené la Maison Blanche vers une victoire (2-1) que peu de gens attendaient, en imposant le rythme de jeu qui convient à son équipe.

Dès le premier instant, Mourinho savait parfaitement quand et comment tirer profit de l'expérience de Bernardo Silva, puisqu'il a préféré lui accorder le temps nécessaire pour retrouver sa condition physique avant de lui confier la responsabilité de diriger le milieu de terrain, ignorant les doutes soulevés autour de son faible temps de jeu.

L'entraîneur et le joueur étaient d'accord sur ce plan, jusqu'au moment où le Portugais a retrouvé toute sa forme, pour démontrer ses qualités techniques et ses capacités de leadership acquises au cours de son expérience précédente avec Manchester City, selon le journal espagnol « AS ».

Après l'échec du transfert de Rodri et son passage au Barça, il est apparu au centre d'entraînement de Valdebebas que Bernardo Silva était le joueur capable de redonner discipline et organisation à l'équipe, bien que beaucoup n'aient pas anticipé sa réussite dans cette mission. Mais le milieu de terrain portugais a passé son premier véritable test de la meilleure manière possible, après avoir brillé face au Barça, tout en étant conscient que cette victoire ne représente qu'un début, et que son ambition et son professionnalisme lui imposent de continuer à travailler et à progresser dans la période à venir.

L'histoire de son transfert au Real Madrid remonte au mois de juin, lorsque Mourinho s'est rendu dans la capitale espagnole pour la première fois après la résiliation de son contrat avec Benfica. Il y a rencontré José Ángel Sánchez et Jony Calafat, et leur a clairement signifié : « Nous avons besoin d'un joueur comme Bernardo Silva, nous devons le recruter. »

Et en effet, dès que le joueur portugais a eu connaissance de l'intérêt du Real Madrid pour s'attacher ses services, il a décidé de suspendre toutes les autres négociations en cours, dans une démarche qui a causé de nombreux problèmes à son agent, Jorge Mendes, qui avait déjà commencé à chercher une nouvelle destination pour le joueur après la fin de son aventure avec Manchester City.

Bernardo Silva avait un désir profond de porter le maillot du Real Madrid, ce qu'il a clairement montré dès qu'il a su qu'il ne resterait pas à Manchester City, puisqu'il a proposé ses services au club espagnol. Mais la direction de la Maison Blanche n'a pas vu, dans les premiers mois de l'année 2026, l'intérêt d'agir pour le recruter. Après ce refus initial, Jorge Mendes a commencé à étudier les options qui s'offraient au joueur, qui avait déjà remporté tous les titres possibles au cours de son expérience avec le club anglais.

Il n'a pas fallu beaucoup de persuasion pour que Bernardo Silva s'accroche à son rêve, d'autant plus qu'il avait déjà eu le plaisir de disputer la Coupe du monde en tant que joueur du Real Madrid. Il avait également refusé des offres précédentes de l'Atlético de Madrid et du Barça, préférant attendre pour réaliser sa plus grande ambition de porter un jour le maillot blanc, ce qui a fait de sa décision une démarche plus proche de la volonté d'accomplir un exploit personnel et professionnel que de la recherche de gains financiers.

Pour le joueur portugais, il ne s'agissait pas d'argent autant que de son désir de réaliser une ambition dont il avait été privé au départ. Mais le retour de Mourinho à la tête du Real Madrid lui a redonné espoir, après qu'il s'est convaincu que l'entraîneur portugais lui offrirait une véritable chance de se battre pour une place au sein de l'équipe, et de contribuer à ramener la Maison Blanche sur le chemin des victoires et des titres.

Et bien que l'aventure ait comporté une grande part de risque, Bernardo Silva n'est pas revenu sur sa décision, même dans les moments où il a ressenti de l'inquiétude en raison de l'attente et du refus des offres des grands clubs. Il voit en effet dans sa décision une démarche qui en vaut la peine, et il affirme à ses proches qu'arriver au Real Madrid valait toutes les difficultés qu'il a traversées, d'autant plus qu'il est conscient de la nature du club qu'il a rejoint, qui ne se contente de rien d'autre que de se battre pour les titres et de les remporter.

Bernardo Silva dispose d'une saison et demie pour prouver que l'insistance de Mourinho à le recruter était une décision judicieuse, après avoir déjà laissé ses premières empreintes face au Barça. Mais il aspire à aller au-delà d'une grande victoire ou de l'ajout de nouveaux titres à son palmarès, car il a confiance dans la capacité du Real Madrid à construire une équipe capable de rivaliser avec force, et il croit que son expérience avec la Maison Blanche pourrait être l'une des étapes les plus importantes de sa carrière professionnelle.