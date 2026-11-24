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Le Real Madrid a affiché deux visages totalement différents face au PSV Eindhoven, mardi soir au stade Santiago Bernabéu, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club merengue s'est imposé 5-1, renversant son retard de la première période pour signer une large victoire grâce aux interventions de son entraîneur José Mourinho depuis le banc.

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En première période, le Real Madrid a souffert de problèmes défensifs évidents, son but paraissant offert aux assauts répétés de l'équipe néerlandaise, qui a ouvert le score sur penalty et gâché plusieurs occasions qui auraient pu lui permettre de doubler la mise. Mais le scénario a complètement changé après la pause : la formation madrilène est apparue sous un tout autre jour, profitant de trois changements précoces effectués par Mourinho, et la rencontre s'est transformée en démonstration offensive conclue par un retentissant 5-1.

Cette victoire ne se résume pas à trois nouveaux points au compteur du Real Madrid. Elle en dit long sur l'identité que recherche Mourinho pour son équipe, le match ayant prouvé que corriger les failles défensives était la véritable clé pour libérer le potentiel offensif des Merengues, ce qui s'est rapidement traduit au tableau d'affichage.

Grâce à ce succès, le Real Madrid porte son total à 15 points en cinq victoires consécutives et prend la tête de la phase de ligue de la Ligue des champions avec un sans-faute , de manière provisoire, en attendant l'issue du match entre le Paris Saint-Germain et la Roma demain, qui pourrait influer sur le haut du classement.

Tout commence par la défense

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Mourinho a choisi d'aligner d'entrée la charnière Antonio Rüdiger et Éder Militão, alors que ce dernier est encore en phase de retour en forme après une longue absence due à une blessure, et que Rüdiger n'a pas bénéficié d'un temps de jeu régulier cette saison. Dans le même temps, il a préféré laisser au repos le duo titulaire Dean Huijsen et Ibrahima Konaté.

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Mais ce choix ne s'est pas avéré payant en première période. Le Real Madrid a manqué de solidité défensive, laissant apparaître des espaces entre les lignes et dans l'axe de sa défense, ce que le PSV Eindhoven a bien exploité en multipliant les attaques dangereuses sur le but de Thibaut Courtois.

Les difficultés madrilènes ne se sont pas limitées à l'ouverture du score sur un penalty transformé par Ivan Perišić : le PSV Eindhoven a également gâché d'autres occasions qui ont failli lui permettre de doubler la mise. Le Real Madrid a ainsi regagné les vestiaires mené 1-0, au milieu des interrogations sur les choix défensifs de Mourinho et sur la capacité de l'équipe à revenir.

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Il faut toutefois mettre au crédit du technicien portugais qu'il n'a pas tardé à corriger les erreurs. Il a décidé d'effectuer trois changements d'un coup dès le début de la seconde période, en sortant Rüdiger et Militão pour faire entrer Huijsen et Konaté à leur place, et en lançant Jude Bellingham à la place d'Aurélien Tchouaméni, remodelant ainsi complètement son équipe.

Ces trois changements ont constitué le véritable tournant de la rencontre. Le Real Madrid a retrouvé son équilibre défensif et s'est montré plus à même de contenir les tentatives du PSV Eindhoven, qui a quasiment disparu offensivement en seconde période, tant il a eu du mal à se défaire du pressing imposé par les locaux.

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À l'inverse, le déluge offensif madrilène s'est déclenché : l'équipe a inscrit trois buts consécutifs en seulement 14 minutes, pliant pratiquement le match et anéantissant les espoirs de retour de la formation néerlandaise, avant d'ajouter un quatrième puis un cinquième but dans les dernières minutes, preuve éclatante de la réussite des interventions de Mourinho pour corriger les erreurs de la première période.

Un pari réussi pour Mourinho, Bellingham pièce maîtresse

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Les changements de Mourinho ne se sont pas limités à régler les problèmes défensifs. Ils comportaient aussi une prise de risque tactique évidente au milieu de terrain, puisqu'il a décidé de sortir Tchouaméni, sentinelle de l'équipe, et de laisser Bernardo Silva seul au poste de milieu défensif, tout en accordant à Arda Güler et Jude Bellingham davantage de liberté pour se déplacer et monter vers les zones offensives.

Laisser Bernardo Silva seul au milieu suscitait des craintes, surtout face à une équipe capable de lancer des contre-attaques rapides comme le PSV Eindhoven. Mais le pressing haut du Real Madrid a parfaitement rempli son rôle, les joueurs parvenant à empêcher l'équipe néerlandaise de construire des attaques dangereuses ou d'exploiter les espaces dans le dos des milieux.

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Le Real Madrid a tiré profit des déplacements de Güler et Bellingham entre les lignes. Le duo s'est montré remarquable : le joueur turc a délivré deux passes décisives, grâce à sa qualité de passe et à sa capacité à se mouvoir dans les petits espaces, tandis que Bellingham a inscrit un superbe but. Son importance ne s'est pas limitée à sa contribution offensive : il a fourni de gros efforts au milieu de terrain et a participé au pressing, à la récupération du ballon et à la liaison entre les lignes.

Bellingham a prouvé une nouvelle fois qu'il est une pièce maîtresse du onze du Real Madrid, non seulement pour ses qualités offensives et sa capacité à se projeter dans la surface, mais aussi pour son travail collectif et son aptitude à peser sur le rythme du jeu, des atouts dont Mourinho a besoin pour bâtir son équipe dans la période à venir.

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Après le troisième but, qui a donné l'avantage à son équipe, Mourinho a procédé à un nouvel ajustement en sortant Arda Güler pour faire entrer Eduardo Camavinga, afin de rééquilibrer le milieu de terrain et d'apporter davantage de soutien à Bernardo Silva dans les tâches défensives. Le technicien portugais a ainsi montré qu'il ne s'accrochait pas au risque pendant tout le match, mais qu'il en avait exploité la réussite au bon moment, avant de revenir à la sécurisation de l'entrejeu pour conserver la maîtrise.

La star marocaine Brahim Díaz est également entrée en jeu à la place de Diomande et a laissé son empreinte en délivrant la passe décisive du quatrième but, d'une passe magique pour Kylian Mbappé, qui a facilement poussé le ballon au fond des filets.

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Vinícius met enfin fin à sa disette

Vinícius Júnior a été l'un des principaux bénéficiaires du grand virage dans le jeu du Real Madrid en seconde période. Mourinho a décidé de le titulariser et de le laisser sur le terrain durant les 90 minutes, malgré sa baisse de niveau ces derniers temps, afin d'exploiter les espaces apparus dans la défense du PSV Eindhoven et de lui donner l'occasion de reprendre confiance.

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La star brésilienne abordait la rencontre en quête de son sens du but, n'ayant marqué qu'une seule fois depuis le début de la saison. Sa suspension de quatre matchs en Liga avait en outre menacé sa place de titulaire, d'autant plus avec l'éclosion remarquable de Yan Diomande, qui a livré de très bonnes prestations et a eu l'occasion de prouver sa valeur.

Mais Mourinho a géré la situation différemment, en décidant de tirer parti des deux joueurs ensemble plutôt que d'en sacrifier un. Il a ainsi permis à Vinícius d'évoluer avec plus de liberté sur le front de l'attaque, en misant sur la vitesse et les qualités individuelles du Brésilien, en plus de l'activité et du dynamisme qu'apporte Diomande dans ses déplacements offensifs.

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Vinícius a tenté de saisir les occasions qui se sont présentées à lui pendant le match : il a trouvé le poteau sur une frappe et la barre transversale sur une autre, et a également manqué quelques tentatives près du but. Mais il n'a pas cessé d'essayer, surtout lorsque le Real Madrid a pris davantage le contrôle du jeu en seconde période et que les espaces se sont multipliés devant les attaquants avec le recul du PSV Eindhoven.

La récompense est arrivée dans les dernières minutes, lorsque Vinícius a profité d'une superbe passe de Jude Bellingham pour inscrire le cinquième but du Real Madrid. Il a ainsi conclu la rencontre par un but longtemps attendu, mettant fin à sa disette et ramenant un peu de sérénité dans sa situation offensive, lui qui était sous pression en raison de la baisse de ses statistiques et de la concurrence de Diomande à son poste.

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Il faut mettre au crédit de Mourinho de ne pas avoir sorti Vinícius malgré ses multiples occasions manquées. Il l'a au contraire laissé jusqu'au bout, conscient que ce match lui offrait une occasion idéale de retrouver confiance. C'est bien ce qui s'est produit, avec un but qui pourrait marquer un nouveau départ pour la star brésilienne, qui doit retrouver son niveau habituel s'il veut conserver sa place de titulaire au Real Madrid.