Roy Keane comprend parfaitement l’agacement de Virgil van Dijk face aux pauses hydratation de la Coupe du monde. Pour l’analyste irlandais, qui suit la phase finale depuis New York, ces interruptions en milieu de première et de deuxième mi-temps perturbent le rythme des rencontres.

Deux interruptions sont prévues par match – l’une au milieu de la première mi-temps, l’autre au milieu de la seconde – afin de permettre aux joueurs de s’hydrater. Pendant ce temps, la NOS, à l’instar d’autres chaînes, diffuse un bloc publicitaire.

Van Dijk n’apprécie pas du tout cette organisation. « J’ai vu presque tous les matchs jusqu’à aujourd’hui (dimanche, ndlr) et je n’aime pas qu’on diffuse sans cesse de la publicité pendant les pauses pour s’hydrater. Ce n’est pas génial pour les téléspectateurs. S’il fait vraiment chaud, c’est une bonne chose d’en profiter. Mais il faut évaluer au cas par cas », a tranché le capitaine des Oranje dans la zone mixte après le match nul 2-2 contre le Japon.

« Nous sommes aux États-Unis. C’est donc une sorte de temps mort. Même si la FIFA tente de le présenter comme une pause hydratation », explique Keane dans The Overlap à propos de ces pauses hydratation très controversées.

Keane poursuit : « On aime le football pour son rythme effréné. On ne quitte pas son siège de peur de manquer un moment clé, contrairement à d’autres sports. Ces pauses coupent la dynamique, et l’élan d’une équipe peut s’évaporer en quelques instants. »

« Avant la Coupe du monde, on répétait qu’il fallait protéger les joueurs, ce ne sont pas des robots, je le comprends. Mais à la télé, on parle maintenant de temps mort », tranche Keane, très sceptique, qui a disputé la Coupe du monde 1994 aux États-Unis avec l’Irlande.

Gary Neville, lui, exhorte la FIFA à mieux encadrer ces interruptions : « Les sélectionneurs doivent rester sur le banc. Lors d’un match de la Coupe du monde, on a même sorti un tableau tactique. Ce n’est qu’une pause de deux ou trois minutes. Je ne comprends pas que la FIFA ne soit pas plus stricte. »