L'heure du coup d'envoi du match entre les Pays-Bas et la Tunisie est désormais confirmée. En raison de conditions météorologiques imprévisibles, la rencontre pouvait être reportée, mais elle devrait bien avoir lieu comme prévu.

« On nous a annoncé que le match débutera comme prévu », confirme le journaliste de la NOS Jeroen Stekelenburg depuis Kansas City, où se déroule la rencontre.

Le coup d’envoi sera donc donné à 1h00 (heure néerlandaise), comme initialement prévu. « C’est d’ailleurs incroyable quand on regarde le terrain. Il a plu, mais il n’y a plus la moindre flaque sur la pelouse. »

« La pelouse est parfaite, donc tout est prêt pour le coup d’envoi à 1 h », conclut le journaliste.







