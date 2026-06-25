Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jeroen StekelenburgNOS
Jonathan van Haaster

Traduit par

Tout ce qu’il faut savoir sur le coup d’envoi de Tunisie - Pays-Bas : voici l’heure à laquelle le ballon sera mis en jeu

Tunisie vs Pays-Bas
Tunisie
Pays-Bas
Coupe du monde

L'heure du coup d'envoi du match entre les Pays-Bas et la Tunisie est désormais confirmée. En raison de conditions météorologiques imprévisibles, la rencontre pouvait être reportée, mais elle devrait bien avoir lieu comme prévu.

« On nous a annoncé que le match débutera comme prévu », confirme le journaliste de la NOS Jeroen Stekelenburg depuis Kansas City, où se déroule la rencontre.

Le coup d’envoi sera donc donné à 1h00 (heure néerlandaise), comme initialement prévu. « C’est d’ailleurs incroyable quand on regarde le terrain. Il a plu, mais il n’y a plus la moindre flaque sur la pelouse. »

« La pelouse est parfaite, donc tout est prêt pour le coup d’envoi à 1 h », conclut le journaliste.


Coupe du monde
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB


Publicité