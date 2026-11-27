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L'avocat tunisien spécialisé en droit du sport Moati Dakhli a livré une lecture juridique de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Selon lui, le jugement rendu mardi dernier marque un tournant dans l'évolution de la théorie du terrain de jeu, puisqu'il consacre la primauté de la décision de l'arbitre de mener le match à son terme et interdit d'en modifier le résultat par une décision d'appel ultérieure, malgré les infractions disciplinaires survenues lors de la rencontre.

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Moati Dakhli a affirmé, dans des déclarations exclusives à Kooora ce vendredi, que la décision rendue par le tribunal sportif constitue un apport qualitatif à la jurisprudence du droit du sport. Il a expliqué que l'apport principal de cette décision est de consacrer le principe selon lequel l'appréciation de savoir si l'interruption d'un match équivaut ou non à un abandon définitif relève du pouvoir exclusif de l'arbitre sur le terrain, pendant le déroulement de la rencontre.

« Le fait que les joueurs de la sélection sénégalaise aient quitté la pelouse pendant près de 15 minutes sans l'autorisation de l'arbitre constitue sans aucun doute une faute disciplinaire grave qui appelle une sanction », a précisé l'avocat tunisien. Il a toutefois insisté sur la nécessité de distinguer l'existence de l'infraction de ses effets sur le résultat sportif, estimant que ce point constitue le cœur du paradoxe juridique de cette affaire.

« L'arbitre n'a pas décidé de mettre fin au match en raison du départ des joueurs. Il a au contraire autorisé la reprise du jeu après leur retour sur la pelouse et a dirigé la rencontre jusqu'à son terme, à l'issue des prolongations. C'est ce qui place sa décision de poursuivre le match et de le conclure sportivement sur le terrain sous la protection de la théorie du terrain de jeu », a-t-il ajouté.

Pour Dakhli, la commission d'appel de la Confédération africaine de football n'avait pas le droit de se substituer rétroactivement à l'arbitre de la rencontre, de déclarer un abandon définitif que l'arbitre n'avait pas prononcé pendant le match, ni d'annuler le résultat d'une rencontre effectivement disputée jusqu'au coup de sifflet final.

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Il a souligné que cette approche s'appuie sur la jurisprudence du tribunal sportif, en évoquant également la position adoptée par le Tribunal fédéral suisse en la matière. Il a rappelé que les décisions relevant du pouvoir de l'arbitre sur le terrain ne peuvent pas être réexaminées d'une manière qui aboutirait à modifier le résultat sportif une fois le match terminé.

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Pourquoi l'abandon des joueurs sénégalais n'a-t-il pas coûté le titre ?

Interrogé sur l'aspect le plus sensible du litige entre le Maroc et le Sénégal, Dakhli a expliqué que la décision du TAS consacre le principe de proportionnalité et la séparation fonctionnelle entre la responsabilité disciplinaire et les sanctions qui touchent au résultat sportif. Selon lui, une infraction disciplinaire n'implique pas nécessairement l'annulation de ce qui a été obtenu sur le terrain.

« L'application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations, relatif à l'abandon et à la défaite sur tapis vert sur le score de 0-3, suppose qu'une équipe refuse définitivement de terminer le match, ce qui empêche qu'il soit mené à son terme sur le plan sportif », a-t-il déclaré.

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En revanche, lorsque l'équipe revient sur la pelouse, que l'arbitre autorise la reprise du jeu et que le match va ensuite jusqu'à son terme, le comportement antisportif doit être traité par des sanctions disciplinaires et financières ainsi que par des suspensions, et non en changeant le vainqueur par une décision administrative ou d'appel ultérieure.

L'avocat tunisien estime que cette distinction explique l'écart entre la voie suivie par la commission de discipline de la CAF, qui a infligé des amendes d'un montant total de 615 000 dollars et suspendu le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, pour 5 matchs en raison des incidents survenus lors de la finale, et la décision de la commission d'appel, qui a déclaré la sélection sénégalaise battue sur tapis vert 0-3 et attribué le titre au Maroc.

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Dakhli considère que la sanction des infractions disciplinaires ne doit pas devenir un moyen de confisquer le titre ou de modifier le résultat acquis sur le terrain, dès lors que le match a repris et s'est achevé sur décision de l'arbitre. C'est ce qui explique, selon lui, que le TAS ait annulé la décision de la commission d'appel et rétabli celle de la commission de discipline, qui avait maintenu le résultat obtenu sur le terrain, à savoir la victoire du Sénégal 1-0 après prolongation.

La décision du TAS signifie-t-elle que l'immunité de l'arbitre est absolue ?

Sur un autre point lié aux répercussions du jugement rendu dans l'affaire entre le Maroc et le Sénégal, Dakhli a fait remarquer que la théorie du terrain de jeu n'accorde pas une immunité absolue aux décisions des arbitres et ne signifie pas qu'elles échappent dans tous les cas au contrôle juridique.

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Il a expliqué que cette immunité liée au terrain est de nature relative et peut tomber s'il est établi qu'il y a eu mauvaise foi, fraude, partialité ou corruption. Elle peut également être écartée en cas d'erreur de droit avérée dans l'application du règlement de la compétition, lorsque la question dépasse le cadre de l'appréciation technique des faits.

La crise entre le Maroc et le Sénégal relance le dossier des règlements des compétitions

L'analyse de Dakhli ne s'est pas limitée aux conséquences de l'affaire entre le Maroc et le Sénégal. Il a en effet appelé les confédérations continentales, les fédérations sportives nationales et les instances arbitrales arabes à moderniser les textes encadrant les cas d'abandon et d'interruption temporaire du jeu.

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Il a réclamé l'instauration de critères plus clairs pour distinguer l'abandon définitif de l'interruption suivie d'une reprise du match, ainsi qu'une codification de la frontière entre l'erreur technique et l'erreur de droit, afin de limiter les risques de décisions contradictoires entre les commissions de discipline et les commissions d'appel.

Selon lui, la clarté de ces textes permettrait de protéger la crédibilité des compétitions sportives et d'éviter la répétition des litiges qui naissent lorsque les instances compétentes divergent dans leur interprétation des effets juridiques des événements survenus sur le terrain.

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L'avocat tunisien a conclu son analyse en affirmant que la théorie du terrain de jeu dépasse le simple statut de règle procédurale limitant les prérogatives du juge arbitral du sport, la qualifiant de « soupape de sécurité existentielle pour le sport de compétition ».

Pour Dakhli, l'essence de cette théorie consiste à protéger ce qui est tranché sportivement par une décision de l'arbitre et par la conclusion du match, et à empêcher qu'il soit remis en cause par des décisions d'appel ultérieures redésignant le vainqueur en dehors du rectangle vert. Il estime que la décision du TAS dans l'affaire entre le Sénégal et le Maroc a illustré ce principe de manière claire.