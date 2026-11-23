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L’ancien international le plus capé de l’Allemagne fait part de ses informations sur le différend entre Musiala et le Bayern.

Lothar Matthäus est intervenu dans le débat controversé autour de Jamal Musiala et a pris la défense de la star dans son différend avec le Bayern Munich. Le champion du monde 1990 a fermement rejeté les soupçons selon lesquels Musiala et ses conseillers auraient eu connaissance de ses problèmes de santé avant la prolongation de son contrat et auraient ainsi pu tromper le Bayern. « Sept mois après la signature du contrat de Musiala, son entourage a appris de quelle maladie il souffrait. Au moment de la signature, tout a dû se faire dans les règles », a déclaré Matthäus dans l’émission Sky90.

L’ancien international le plus capé de l’Allemagne défend ainsi la même position que le président du directoire du Bayern, Jan-Christian Dreesen, et le président du club, Herbert Hainer, qui s’étaient déjà exprimés en ce sens en marge de l’assemblée générale annuelle.

« Vous pouvez partir du principe que ce n’était pas le cas », a expliqué Dreesen au sujet d’une éventuelle connaissance de la maladie avant la prolongation. Il a également écarté l’idée de se sentir trompé après coup par Musiala ou ses conseillers. « Non, pas du tout », a-t-il affirmé. Hainer a lui aussi souligné que le Bayern ne disposait d’aucun élément indiquant que les problèmes de santé étaient connus avant la prolongation du contrat. Le joueur, aujourd’hui âgé de 23 ans, n’aurait donc ressenti aucun symptôme jusque-là et ignorait lui-même sa maladie.

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La question se pose d’autant plus de savoir comment interpréter les propos extrêmement durs des dirigeants du Bayern, en particulier les récentes déclarations de Karl-Heinz Rummenigge sur le contrat de Musiala . L’ancien président du directoire a émis des doutes sur la capacité du joueur offensif à retrouver un jour son niveau d’autrefois, compte tenu de son dysfonctionnement neurologique. « On sait qu’il a un problème de santé. Et on sait qu’il a un contrat portant sur des sommes très élevées », a déclaré Rummenigge.

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Il juge donc « sérieux et tout à fait normal » que le club réfléchisse à la manière de gérer la situation. Dreesen et le président d’honneur Uli Hoeneß avaient déjà tenu des propos similaires. Tous deux avaient également laissé entendre qu’il faudrait discuter du contrat très lucratif de Musiala si les craintes se confirmaient.

Et c’est manifestement là que se situe le principal point de désaccord : selon la Süddeutsche Zeitung, les conseillers de Musiala et le Bayern se seraient entendus oralement dès l’été pour adapter les conditions du contrat si le joueur offensif ne parvenait plus à retrouver son niveau d’autrefois.

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Musiala avait prolongé son contrat en février 2025 jusqu’en 2030. Ce nouveau contrat lui garantirait un salaire annuel de 25 millions d’euros. Une somme qu’il n’a jusqu’à présent guère pu justifier sur le terrain, en raison de ses longues périodes d’absence et de ses problèmes de santé persistants.

À l’été 2025, Musiala s’est fracturé le péroné, avant de connaître d’autres problèmes de santé. Après s’être effondré lors de deux matches amicaux à l’été 2026, il a finalement rendu public son dysfonctionnement neurologique. Selon le directeur sportif Max Eberl, le Bayern était au courant des problèmes depuis la saison 2025/26, soit environ cinq mois après la prolongation du contrat.

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Dans ce contexte, Matthäus a surtout critiqué le moment choisi pour débattre publiquement du contrat et de la santé de Musiala. « Comme nous en discutons ici, le sujet est bien sûr débattu non seulement publiquement, mais aussi en interne au Bayern. Je pense que beaucoup de joueurs sont du côté de Musiala et ne comprennent pas qu’on lui impose de tels sujets en ce moment. Il faut lui apporter tout le soutien possible. À un moment ultérieur, plus approprié, on pourra peut-être se mettre autour d’une table. Mais pour l’instant, tout repose sur les épaules de Musiala », a déclaré le consultant de Sky.

En raison de ses problèmes physiques, Musiala n’a disputé que cinq matches avec le Bayern cette saison. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Il a récemment joué 20 minutes contre le 1. FC Cologne.