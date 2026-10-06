Dans le chic hôtel Klosterpforte, à Marienburg près de Harsewinkel, en Westphalie-Orientale, le joueur de 22 ans a justement occupé ces derniers jours la chambre dans laquelle Cristiano Ronaldo avait autrefois dormi.

Il a eu « un peu de chance » lors de l’attribution des chambres, a raconté Tresoldi dans un entretien à ran, avant le match décisif des qualifications à l’Euro mardi (18h00/ProSieben Maxx) à Bielefeld contre la Géorgie. « C’était un hasard. J’ai simplement reçu ma carte de chambre, j’y suis allé et tout à coup, il y avait écrit au-dessus de la porte : “Ronaldos room”. Il y a énormément de photos de lui accrochées. Je suis fan de Messi, mais c’est quand même sympa. »

Pendant l’Euro 2024, Ronaldo avait installé son camp de base en Westphalie-Orientale avec la sélection portugaise. Deux ans plus tard, les Espoirs allemands veulent valider leur billet pour l’Euro avec une victoire, et Tresoldi peut s’attaquer au record des U21 de Pierre Littbarski (18) avec ses 16 buts. Ce n’est qu’après la phase finale cet été en Albanie et en Serbie (du 16 juin au 3 juillet) qu’il veut choisir entre l’Allemagne et son pays de naissance, l’Italie, comme il l’a encore réaffirmé lundi.

Pour quelle équipe nationale A Tresoldi jouera-t-il à l’avenir ?

« Je jouerai en tout cas l’Euro U21, si nous nous qualifions, mais je pars du principe que ce sera le cas », a déclaré Tresoldi. Il a précisé n’avoir eu récemment aucun contact avec le sélectionneur Jürgen Klopp. Son cœur était « à 50:50 », avait-il expliqué au début du stage, et « peu de choses ont changé » depuis.

Prochains matchs GER EURO U21 Qualification 12:00 GEO

C’est aussi pour cela qu’on le laisse « tranquille autant que possible » en ce moment, a expliqué le sélectionneur Antonio Di Salvo. Le brassard de capitaine, que Tresoldi avait récupéré en l’absence de Tom Bischof, est « déjà un signe suffisant de l’endroit où j’aimerais aussi le voir un jour ». Tresoldi est « un avant-centre classique, on n’en a pas tant que ça. Il est en tout cas assez bon pour jouer en équipe nationale A ».

Ses coéquipiers partagent également cet avis. Tresoldi est « tout simplement un gars très détendu, qui aime simplement le football et qui restera toujours comme il est », a déclaré le défenseur des U21 Joshua Quarshie : « Nous profitons tous énormément de lui. »