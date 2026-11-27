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Le cauchemar des veilles de match continue de briser les rêves de Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal, avant le choc très attendu face à Al-Ettifaq en Roshn Saudi League.

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Al-Hilal se déplace demain, samedi, sur la pelouse d'Al-Ettifaq à Dammam , pour le compte de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Moins de 24 heures avant la rencontre, Al-Hilal a publié sur son compte officiel sur « X » plusieurs informations médicales concernant ses joueurs, à commencer par son capitaine Salem Al-Dawsari.

Dans son communiqué, Al-Hilal a indiqué que le « Tornado » s'était présenté à l'infirmerie du centre sportif d'Al-Majdiya en raison de douleurs à l'articulation du pied.

L'absence de Salem Al-Dawsari face à Al-Ettifaq est donc confirmée. La malédiction des veilles de match se poursuit ainsi pour lui, elle qui a commencé lors du Clasico face au rival historique Al-Ittihad, le 10 octobre dernier, pour le compte de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

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24 heures avant le Clasico, Al-Hilal avait annoncé le forfait de Salem Al-Dawsari en raison d'une blessure soudaine.

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Le scénario s'est répété avant la rencontre face à Al-Fateh, le 31 octobre dernier, à la Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, pour le compte de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

Quelques heures avant le match, Al-Dawsari s'était rendu à l'infirmerie d'Al-Hilal à l'issue de l'entraînement, ce qui avait contraint son entraîneur italien Simone Inzaghi à l'écarter du groupe.

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Le capitaine d'Al-Hilal n'a disputé que 3 matchs depuis le début de la saison, dont 2 en tant que remplaçant et un seul comme titulaire, en raison de l'opération chirurgicale qu'il a subie après sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il n'a inscrit qu'un seul but.

Al-Dawsari s'est de nouveau blessé au genou avant la dernière trêve internationale, ce qui l'a empêché de rejoindre le stage de la sélection saoudienne à Doha, la capitale qatarie, en ce mois de novembre.

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Le « Tornado » avait toutefois repris l'entraînement collectif avec Al-Hilal à l'issue de la trêve internationale, samedi dernier, mais il n'a pas pris part au match nul face au club ouzbek de Neftchi (2-2), lundi dernier, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite.

Avant sa blessure, tous les pronostics annonçaient la présence de Salem Al-Dawsari dans le groupe d'Al-Hilal face à Al-Ettifaq, certains médias évoquant même un record historique à sa portée s'il parvenait à marquer.

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Selon les statistiques du site « Transfermarkt », Salem Al-Dawsari occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des confrontations entre Al-Hilal et Al-Ettifaq, avec 8 réalisations contre le club d'Al-Ettifaq. Il n'était donc qu'à un but d'égaler le record de Yasser Al-Qahtani, légende d'Al-Hilal, en tête avec 9 buts.

Le « Tornado » avait besoin d'inscrire deux buts dans ce match pour s'emparer seul de la première place historique des buteurs, un nouvel exploit qui serait venu s'ajouter à sa riche carrière avec le club de la capitale, d'autant que ce record concerne les confrontations face à l'un des adversaires qu'Al-Hilal a l'habitude d'affronter en championnat saoudien.

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À noter que Salem Al-Dawsari dispute sa dernière saison avec Al-Hilal, son contrat expirant à la fin de l'exercice en cours, et le flou reste total quant à la position du club saoudien sur une éventuelle prolongation.