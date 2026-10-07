« Il n’y a rien. Tout a capoté », a déclaré le président de Getafe, Angel Torres, mercredi matin à un journaliste de l’émission de télévision El Chiringuito. Après 13 ans chez les Merengue, le contrat de Carvajal n’avait pas été prolongé cet été. Getafe fondait de grands espoirs sur la signature du vétéran - mais à l’heure actuelle, tout porte à croire que le rêve du club madrilène s’est envolé.

Selon le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo, le fair-play financier pose des problèmes à Getafe : le club aurait déjà dépassé la limite avec sa masse salariale, de sorte que LaLiga n’autorise aucune recrue supplémentaire. En coulisses, le club travaillerait toutefois encore sur une solution, même si l’on ne sait pas à quoi elle pourrait ressembler en pleine saison.

« Il n’y a pas de nouvelles. On ne peut rien annoncer tant qu’il n’y a pas d’accord », a encore indiqué le président de Getafe. « Nous allons essayer », n’a-t-il toutefois pas encore abandonné la lutte pour le latéral droit.

Pourquoi le Real Madrid n’a-t-il pas prolongé Dani Carvajal ?

Carvajal avait manqué une grande partie de la saison dernière en raison de blessures. À son poste, il avait en outre vu arriver un concurrent de premier plan en la personne de Trent Alexander-Arnold, arrivé libre de Liverpool. En raison de son âge, les dirigeants du Real ont finalement décidé de laisser partir Carvajal cet été et de s’offrir un remplaçant de renom avec Denzel Dumfries, de l’Inter Milan.

Carvajal a disputé 451 matches officiels avec le Real (14 buts, 66 passes décisives). Avec le club, il a remporté six fois la Ligue des champions, quatre fois le championnat et deux fois la Coupe, ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club.