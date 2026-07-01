Tous les quatre ans avec 28 sélections nationales ? Voici les faits sur le projet de la CAF concernant la Coupe d’Afrique des nations

La polémique fait toujours rage autour de l’avenir de la Coupe d’Afrique des nations, suite aux décisions prises par la Confédération africaine de football (CAF) en début d’année.

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a annoncé que la Coupe d’Afrique des nations se tiendrait tous les quatre ans, au lieu de tous les deux ans.

Selon certaines sources, la CAF envisagerait également d’élargir le nombre de sélections participantes de 24 à 28, une hypothèse qui a suscité de vives réactions avant que l’instance ne démente officiellement avoir étudié cette option.

Spécialiste du football africain, le journaliste Miki Junior a alors clarifié la situation.

Sur son compte « X », il a écrit : « Les informations selon lesquelles le Comité exécutif de la Confédération africaine de football aurait rejeté la proposition du président Patrice Motsepe d’élargir la Coupe d’Afrique des nations de 24 à 28 équipes sont inexactes. »

Il a ajouté : « L’idée est toujours à l’étude, mais tout changement éventuel est peu probable avant la Coupe d’Afrique des Nations 2032 en raison des défis liés à la préparation des éditions 2027 et 2028. »

Il a conclu : « La proposition comprend une nouvelle organisation des qualifications et un projet visant à organiser la Coupe d’Afrique des nations tous les quatre ans, dans le but d’augmenter le nombre de matchs et de renforcer les recettes. »







