Tous les matchs de l’Eredivisie se jouent simultanément : où suivras-tu les performances de ton club préféré ce dimanche ?

Lors de la 33^e journée, tous les matchs de l’Eredivisie se dérouleront simultanément. Le coup d’envoi est fixé à 16 h 45 le dimanche 10 mai. ESPN dispose de quatre chaînes de télévision. Où pourrez-vous suivre la rencontre de votre club préféré ? Retrouvez toutes les informations dans le récapitulatif ci-dessous.

Le PSV est champion depuis longtemps déjà, mais la lutte pour les autres places européennes s’annonce spectaculaire, avec le Feyenoord, le NEC, l’Ajax et le FC Twente en lice, tandis que le NAC Breda pourrait être officiellement relégué.

ESPN diffusera en intégralité les rencontres d’Ajax, Feyenoord et PSV, tandis qu’ESPN 1 proposera une schakelshow (émission alternant les images de plusieurs matchs).

ESPN 1 : Émission en direct

ESPN 2 : Feyenoord - AZ

ESPN 3 : Ajax - FC Utrecht

ESPN 4 : PSV - Go Ahead Eagles

Feyenoord peut valider son billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions en cas de succès contre AZ, tandis qu’Ajax, qui reçoit FC Utrecht, doit gagner pour conserver ses chances de décrocher la 3^e place synonyme de tours préliminaires. Au Philips Stadion, PSV et Go Ahead Eagles se rencontrent sans enjeu particulier, la saison étant déjà derrière eux.

Où suivre les autres rencontres de l’Eredivisie ?

Les six autres rencontres seront également diffusées en direct, non pas à la télévision mais via ESPN Watch. Ce service de streaming permet aux abonnés des chaînes sportives néerlandaises, notamment via Ziggo ou KPN, d’accéder à ESPN 1, 2, 3 et 4 en direct ou à la demande. ESPN Watch est accessible sur le site d’ESPN Nederland et via l’application ESPN, disponible sur les téléviseurs connectés, smartphones, tablettes et ordinateurs.

Le NEC accueille le FC Groningen et reste en lice pour la 3^e place, tout comme le FC Twente, qui reçoit le Sparta Rotterdam à la De Grolsch Veste. Autre rencontre cruciale : le duel de la peur entre Excelsior et le FC Volendam, qui pourrait sceller le maintien de l’un des deux clubs.

À voir sur ESPN Watch (sur le site ou dans l’application) :

FC Groningen - NEC

FC Twente - Sparta Rotterdam

sc Heerenveen - NAC Breda

Excelsior – FC Volendam

Telstar - Heracles Almelo

PEC Zwolle - Fortuna Sittard



