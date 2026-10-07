Tous les regards se tourneront demain, jeudi, vers la ville de Lausanne, en Suisse, où s'ouvre l'audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) chargée d'examiner l'affaire relative à la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre le Maroc et le Sénégal, un dossier toujours ouvert malgré les mois écoulés depuis une rencontre marquée par des événements controversés.

L'audience de demain revêt une grande importance pour les deux parties, à la lumière du recours déposé par la Fédération sénégalaise de football contre la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui a dépossédé le Sénégal du titre et attribué la victoire au Maroc à compter de mars 2026.

La commission d'appel de la CAF avait décidé, trois mois après la tenue de la finale dans la capitale marocaine Rabat, de considérer le Sénégal comme déclarant forfait pour la finale, en s'appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations, et d'homologuer officiellement le résultat par une victoire de la sélection marocaine 3-0.

Que s'est-il passé lors de la finale du 18 janvier ?

La finale de la Coupe d'Afrique des nations, disputée le 18 janvier dernier au stade de Rabat, a connu une fin chaotique après que plusieurs joueurs de la sélection sénégalaise ont temporairement quitté la pelouse pour protester contre une décision arbitrale.

La crise est survenue après l'annulation d'un but du Sénégal, avant que l'arbitre n'accorde un penalty en faveur du Maroc dans le temps additionnel de la seconde période, décision qui a provoqué un mouvement de protestation et de désordre à l'intérieur du stade.

La confusion a duré environ 15 minutes, avant que les joueurs du Sénégal ne regagnent la pelouse, tandis que le chaos s'est propagé aux tribunes, certains supporters sénégalais lançant des projectiles et tentant d'envahir le terrain.

Au cœur de ces événements, le Marocain Ibrahim Diaz a manqué le penalty à l'origine de la crise, avant que Pape Gueye ne scelle la rencontre en faveur du Sénégal en inscrivant le but de la victoire durant la prolongation.

Qui dirige l'audience du Tribunal arbitral du sport ?

Compte tenu de l'importance de l'affaire, le Tribunal arbitral du sport a fait appel à trois arbitres pour examiner le dossier.

L'audience est présidée par l'arbitre français, le professeur Gérald Simon, assisté des professeurs italien Luigi Fumagalli et italien Ulrich Haas.

Les parties à l'affaire se sont accordées pour que la procédure se déroule en langue française.

Le tribunal rendra-t-il sa décision le jour même ?

L'audience débute à 09h30 jeudi matin, heure suisse (10h30 à La Mecque, 07h30 à Rabat), et devrait durer plusieurs heures, sans se terminer avant 16h00 heure suisse (17h00 à La Mecque, 14h00 à Rabat) dans le meilleur des cas, selon le déroulement des débats de l'affaire.

Mais la décision ne sera pas rendue le jour même.

Le Tribunal arbitral du sport avait précisé que le règlement de l'affaire nécessiterait plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant l'annonce de la décision finale.

L'audience se tiendra par ailleurs à huis clos, les parties à l'affaire étant officiellement interdites de divulguer les détails de ce qui s'y déroule.

La seule intervention publique devrait émaner du directeur général du Tribunal arbitral du sport, qui se contentera d'annoncer l'ouverture de l'audience, tandis que toutes les parties espèrent parvenir à une décision rapide.

Qui sont les parties à l'affaire ?

L'affaire réunit 3 parties principales : la Fédération sénégalaise de football, la Fédération royale marocaine de football et la Confédération africaine de football.

La Fédération sénégalaise était la partie qui a saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester la décision de la commission d'appel de la CAF.

Mais l'audience de demain ne marque pas le début de l'affaire, car elle a été précédée d'une longue période de correspondances et de mémoires juridiques échangés entre les parties.

Comment le Maroc s'est-il préparé à l'audience ?

La Fédération marocaine de football a confié le dossier à un groupe d'avocats locaux et internationaux, en vue de l'audience du Tribunal arbitral du sport.

L'ambiance au sein de la Fédération marocaine indique que l'affaire ne suscite plus le même intérêt qu'au lendemain de la finale, et que la préparation de l'audience s'est déroulée de manière normale, sans en exagérer l'importance.

Selon d'autres sources, l'équipe juridique représentant le Maroc a préparé un dossier comprenant un grand nombre de documents et d'arguments qui seront présentés durant l'audience, dans un contexte où l'on s'attend à de vifs débats entre les parties.

Malgré cela, la tendance générale au sein du Maroc est de ne pas aborder l'audience du tribunal comme un événement exceptionnel.

Comment le Sénégal s'est-il préparé ?

De l'autre côté, la Fédération sénégalaise de football a été très présente sur la scène médiatique durant les premières semaines qui ont suivi la décision de la commission de discipline de la Confédération africaine.

Ses responsables ont accordé des entretiens médiatiques et tenu de grandes conférences de presse à Dakar et à Paris, dans une tentative de mettre en lumière leur contestation de la décision rendue par la commission d'appel de la CAF.

Mais après des semaines d'une présence médiatique intense, l'équipe juridique mandatée par la Fédération sénégalaise a pris le dossier en main, l'accent étant mis sur l'aspect juridique dans le but de faire annuler la décision de la commission d'appel rendue en mars dernier.

Depuis lors, les responsables de la Fédération sénégalaise ont évité de s'exprimer publiquement sur l'affaire.

La Fédération avait qualifié la décision de la CAF de « hold-up administratif », et avait conservé un temps le trophée de la Coupe d'Afrique des nations 2025, un geste considéré comme une tentative de faire pression sur la Confédération africaine.

Quelles décisions le tribunal peut-il rendre ?

Le Tribunal arbitral du sport dispose de plusieurs options dans cette affaire.

Il peut confirmer la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine, et ainsi entériner le sacre du Maroc au titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

En revanche, le tribunal peut annuler la décision de mars dernier, que ce soit en attribuant le titre au Sénégal, en renvoyant l'affaire devant l'instance précédente pour un nouvel examen, ou en rendant toute autre décision qu'il jugera appropriée à la lumière des faits survenus lors de la rencontre.

Le Tribunal arbitral du sport dispose d'une compétence pleine et entière pour réexaminer l'affaire.

La décision du Tribunal arbitral du sport peut-elle être contestée ?

En cas d'insatisfaction de l'une des parties face à la décision que rendra le Tribunal arbitral du sport, celle-ci peut saisir le Tribunal fédéral suisse, en tant que plus haute instance judiciaire de Suisse.

Mais les prérogatives du Tribunal fédéral pour annuler les décisions du TAS restent limitées à certains cas, parmi lesquels l'existence d'une irrégularité dans la désignation de l'arbitre ou la composition de la formation arbitrale, ou le fait que la formation se soit déclarée à tort compétente ou incompétente.

Un recours est également possible si la formation arbitrale a statué au-delà des demandes qui lui étaient soumises, ou n'a pas statué sur l'une d'elles, ou si le principe de l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues dans une procédure contradictoire a été violé, ou si la décision est contraire à l'ordre public.

Quel est le point central de l'affaire ?

Il semble que l'un des principaux axes de l'affaire réside dans la décision de l'arbitre de la finale elle-même, selon un rapport publié par le réseau RMC français.

Plusieurs observateurs et experts au fait du fonctionnement du Tribunal arbitral du sport estiment que la décision de l'arbitre congolais qui a dirigé la finale constitue un point essentiel du dossier.

L'arbitre avait autorisé la reprise du jeu lors des événements survenus durant la rencontre, avant de siffler la fin et d'homologuer le résultat du match.

En d'autres termes, le résultat du match a été officiellement homologué par l'arbitre malgré les événements qui ont entouré les dernières minutes de la finale.

Ce point devrait occuper une large part des débats durant l'audience du tribunal, notamment en ce qui concerne la régularité du déroulement du match et les conséquences juridiques découlant des décisions prises sur le terrain.

Après l'audience de demain, la réponse à la question qu'attendent les deux parties à l'affaire restera en suspens jusqu'au prononcé de la décision : qui est le vainqueur légitime de la Coupe d'Afrique des nations 2025, le Maroc ou le Sénégal ?