Toulouse - Zanko : "Un scénario difficile à digérer"

Le nouvel entraîneur toulousain est revenu sur l'effondrement de son équipe en fin de match après avoir pourtant mené au score contre Brest (2-5).

a connu une nouvelle désillusion ce samedi pour son premier match de championnat de l'annéeà domicile contre Brest (2-5). Devant au score à 20 minutes de la fin, les hommes de Denis Zanko ont sombré face aux Bretons.

"C'est un résultat et un scénario très difficiles à digérer. À la mi-temps, rien ne laissait présager une telle débâcle. On a fait une première période consistante, conforme à ce que l'on voulait mettre en place. Malgré les vents contraires et le premier but, les joueurs ont bien réagi", a réagi celui qui a remplacé Antoine Kombouaré la semaine dernière après l'élimination en .

"Ensuite, ils (les joueurs) se sont liquéfiés, avec un scénario incroyablement défavorable. On a fait beaucoup d'efforts en première période, et je pense qu'on y a laissé de l'énergie. Le deuxième but, de Charbonnier, vient d'ailleurs. Le troisième sur une touche, le quatrième des 30 mètres. Les garçons ont accusé le coup, après cette terrible série. La fin de match était très, très compliquée.

"Mon rôle sera de redynamiser ce groupe et de s'appuyer sur la première période, sans oublier de mettre le doigt sur toutes nos erreurs aperçues dans le second acte. Le club traverse une période très difficile, mais nous devons rester solidaires."

Enfin, Denis Zanko a évoqué la possibilité de recruter de nouveaux joueurs, alors que le club a déjà enregistré l'arrivée d'un défenseur avec l'ancien de Molde, Ruben Gabrielsen. "J'ai eu d'autres chats à fouetter cette semaine, mais il est évident que nous allons devoir travailler dessus", a-t-il assuré.