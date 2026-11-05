Comment regarder Toulouse contre Strasbourg avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 10 6 nov. 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Toulouse reçoit Strasbourg au Stadium de Toulouse pour une rencontre de Ligue 1 aux enjeux différents pour deux équipes qui suivent des trajectoires très distinctes.

Le Toulouse de Jens Berthel Askou a été difficile à cerner cette saison, alternant matches nuls et défaites avec quelques victoires convaincantes. L’équipe aborde cette rencontre après une défaite 2-0 contre Marseille en championnat, un résultat qui accentuera son attention avant un match à domicile qu’elle espère remporter.

Strasbourg arrive à Toulouse en mauvaise forme et sous une pression croissante. L’équipe de Hugo Oliveira a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Ligue 1, encaissant beaucoup de buts et peinant à trouver une place stable au classement. Son seul résultat positif sur cette période a été une victoire 5-1 contre Auxerre le 1er novembre.

Les deux clubs occupent la deuxième moitié du classement de Ligue 1 et ne sont séparés que d’une place, ce qui donne à cette rencontre un véritable enjeu sportif malgré leurs dynamiques contrastées.

La liste des blessés de Strasbourg continue de réduire les options d’Oliveira, tandis que Toulouse doit composer avec l’absence du milieu de terrain suspendu Aron Doennum, ainsi qu’avec ses propres problèmes de blessures.

Aucune des deux équipes ne peut se permettre de perdre ce match. Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre de Ligue 1, notamment l’heure du coup d’envoi et les informations sur les équipes.

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