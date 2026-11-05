Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoToulouse
Stadium de Toulouse
team-logoStrasbourg
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
Avec le concours de

Toulouse - Strasbourg en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Toulouse vs Strasbourg
Toulouse
Strasbourg
Ligue 1

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Toulouse-Strasbourg en direct aujourd’hui en Ligue 1.

Comment regarder Toulouse contre Strasbourg avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceDAZN
BelgiqueDAZN
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieTOD TV
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

crest
Ligue 1 - Journée 10
Stadium de Toulouse

Toulouse reçoit Strasbourg au Stadium de Toulouse pour une rencontre de Ligue 1 aux enjeux différents pour deux équipes qui suivent des trajectoires très distinctes.

Le Toulouse de Jens Berthel Askou a été difficile à cerner cette saison, alternant matches nuls et défaites avec quelques victoires convaincantes. L’équipe aborde cette rencontre après une défaite 2-0 contre Marseille en championnat, un résultat qui accentuera son attention avant un match à domicile qu’elle espère remporter.

Strasbourg arrive à Toulouse en mauvaise forme et sous une pression croissante. L’équipe de Hugo Oliveira a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Ligue 1, encaissant beaucoup de buts et peinant à trouver une place stable au classement. Son seul résultat positif sur cette période a été une victoire 5-1 contre Auxerre le 1er novembre.

Les deux clubs occupent la deuxième moitié du classement de Ligue 1 et ne sont séparés que d’une place, ce qui donne à cette rencontre un véritable enjeu sportif malgré leurs dynamiques contrastées.

La liste des blessés de Strasbourg continue de réduire les options d’Oliveira, tandis que Toulouse doit composer avec l’absence du milieu de terrain suspendu Aron Doennum, ainsi qu’avec ses propres problèmes de blessures.

Aucune des deux équipes ne peut se permettre de perdre ce match. Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre de Ligue 1, notamment l’heure du coup d’envoi et les informations sur les équipes.

Actualités des équipes et effectifs

Toulouse vs Strasbourg Équipes probables

4-4-2
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Formation
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-2-3-1
G. RestesG. RestesC. TapeC. TapeR. NicolaisenR. NicolaisenM. McKenzieM. McKenzieI. DialloI. DialloC. Casseres Jr.C. Casseres Jr.T. JoergensenT. JoergensenN. SigurN. SigurS. OppongS. OppongC. TengstedtC. TengstedtJ. Russell-RoweJ. Russell-RoweF. JoergensenF. JoergensenL. HoegsbergL. HoegsbergOsoOsoK. CoulibalyK. CoulibalyI. DoukoureI. DoukoureM. GodoM. GodoD. EssugoD. EssugoS. El MourabetS. El MourabetG. ReynaG. ReynaG. YassineG. YassineC. HarderC. Harder
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-4-2
Toulouse

Onze de départ

Strasbourg

Entraineur

  • J. Askou
  • H. Oliveira

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google