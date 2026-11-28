Comment regarder Toulouse-Rennes avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Avant-match

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Toulouse reçoit Rennes dimanche au Stadium de Toulouse pour un match de Ligue 1, alors que le club rennais traverse une période de soudains changements dans son encadrement.

Douzième, Toulouse reste sur deux matches sans défaite, après un nul 1-1 contre Lens le 21 novembre. L’équipe de Jens Berthel Askou a également battu Strasbourg 3-1 plus tôt ce mois-ci, mais s’est inclinée 2-0 face à Marseille le 1er novembre.

Rennes aborde ce déplacement dans un état d’esprit bien moins favorable. Franck Haise a été limogé vendredi, au lendemain d’une défaite 3-1 en Ligue Europa sur le terrain du NEC qui a porté à cinq matches la série sans victoire du club, toutes compétitions confondues.

Les adjoints de Haise, Johann Ramare et Lilian Nalis, sont également partis. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre et Herve Sekli assureront l’intérim, à commencer par ce déplacement dans le sud de la France.

Rennes n’a plus gagné depuis sa victoire 3-0 contre Strasbourg le 25 octobre. Neuvième au classement, trois places devant Toulouse, le club affiche toutefois une forme préoccupante après des défaites contre Lille et Nice et un nul face à Lorient.

Le bilan des confrontations directes peut encourager Toulouse, qui a remporté trois des cinq derniers duels, même si Rennes s’est imposé lors du plus récent, en février.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match, ainsi que les dernières informations sur les équipes et leur forme.

Les informations officielles sur la chaîne TV et la diffusion en streaming de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. Nous mettrons cette page à jour lorsque les détails de la diffusion seront confirmés.

Actualités des équipes et effectifs