Toulouse-Lille : Nicolas Pépé est "quasiment impossible à arrêter", selon Max-Alain Gradel

L'attaquant toulousain est admiratif de la saison de son compatriote, qu'il affronte ce dimanche (15h) pour le compte de la 33e journée de Ligue 1.

réalise une très belle saison, dans le sillage d'un Nicolas Pépé étincelant. Déjà auteur de 19 buts depuis le début de la saison en championnat, l'international ivoirien a une nouvelle fois réalisé une prestation XXL contre le PSG, dimanche dernier (5-1).

Ce dimanche, Lille se rend à dans l'objectif de poursuivre sa belle dynamique et de se rapprocher encore de la . Son coéquipier en sélection et adversaire dimanche, Max-Alain Gradel, s'attend à un match difficile face à l'une des attractions de la .

"On s'entraîne ensemble avec la sélection ivoirienne. Du coup, je sais à peu près comment il joue. Mais ces joueurs-là, c'est quasiment impossible de les arrêter dans un bon jour", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'AFP.

"On connaît ses qualités, on sait ce qu'il est capable de faire, a développé le capitaine ivoirien du TFC. Et il n'a pas fini de montrer tout son potentiel. On est très heureux d'avoir ce joueur avec nous en équipe de , il faut en profiter au maximum. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un joueur comme ça dans son équipe."

Ce dimanche, Toulouse (15e) tentera de faire un nouveau pas vers le maintien, tandis que Lille visera une nouvelle victoire pour maintenir à distance dans la course à la deuxième place. Les Gones sont à huit points du LOSC à six journées de la fin du championnat.