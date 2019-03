Toulouse - Fin de saison pour Corentin Jean, qui pourrait être absent huit mois

Le jeune attaquant toulousain s'est gravement blessé au genou droit à l'entraînement ce mercredi et pourrait être absent huit mois.

C'est une bien mauvaise nouvelle pour le FC et son attaquant Corentin Jean. L'ancien troyen et monégasque s'est en effet gravement blessé au genou lors de l'entraînement, ce mercredi. "Mauvaise nouvelle pour le TFC du Coach Casanova puisque Max Gradel et les Violets perdent pour plusieurs mois l'un de leurs coéquipiers, l'attaquant Corentin Jean, sérieusement blessé mercredi à l'entraînement", pouvait-on lire sur le site internet du club.

"Le TFC, son staff et ses joueurs tiennent à adresser toutes leurs pensées à "Coco" dans cette épreuve et lui souhaitent un prompt rétablissement !"

Mauvaise nouvelle pour terminer cette journée ☹️



Sérieusement blessé hier à l'entraînement, @CorentinJean7 sera absent des terrains plusieurs mois. Courage "Coco" dans cette épreuve et prompt rétablissement !



— Toulouse FC (@ToulouseFC) 21 mars 2019

Selon L'AFP, il souffre d'une rupture des ligaments croisés, qui pourrait l'éloigner des terrains pendant huit mois. Il devrait être opéré dans les prochains jours.

Arrivé en prêt à Toulouse en provenance de en janvier 2017, Corentin Jean y a été définitivement transféré l'été suivant pour 3,5 millions d'euros. Depuis, il a inscrit deux buts en avec les Violets. Cette saison il n'a été titulaire que six fois sous les ordres d'Alain Casanova, pour un total de 19 apparitions et aucun but inscrit.