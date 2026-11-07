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Phil Parkinson a salué l’influence positive des propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney après le match nul arraché par Wrexham face à Wolverhampton Wanderers. La présence des deux stars au Racecourse Ground a donné un élan considérable à l’équipe comme à la communauté locale lors de cette rencontre tendue de Championship.

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La présence des stars d’Hollywood électrise le Racecourse

L’entraîneur de Wrexham, Parkinson, a évoqué avec enthousiasme l’importance émotionnelle de la présence de Reynolds et McElhenney lors de leurs visites dans le nord du pays de Galles.

« Je pense que la venue de Rob et Ryan fait toujours beaucoup de bien aux personnes qui travaillent au club, au personnel et aux joueurs », a déclaré Parkinson après le match nul. Wrexham a fait preuve de caractère en réagissant rapidement après avoir encaissé un but d’Adam Armstrong. L’ambiance est montée d’un cran lorsque Lewis O'Brien a égalisé seulement deux minutes plus tard, faisant bondir les propriétaires de leur siège dans la tribune officielle.

Parkinson a souligné à quel point les deux hommes se sont investis émotionnellement depuis leur reprise de ce club historique. « C’est bien de voir leur lien avec le club, à quel point ils y tiennent et qu’ils savent quand les gens ont besoin d’un coup de pouce et d’un peu de soutien. Leur présence en ville donne aussi un élan au public. Je communique avec eux lorsqu’ils sont aux États-Unis, mais c’est tout aussi bien de pouvoir discuter quand ils viennent », a expliqué l’entraîneur.

Une réaction après les récents revers

Ce match nul face à une équipe récemment reléguée de Premier League confirme le net regain de forme de Wrexham. Après une décevante défaite 1-0 contre Sheffield United le 30 octobre, le club a rapidement retrouvé le moral grâce à une victoire précieuse contre Middlesbrough, suivie de ce point arraché de haute lutte face à Wolves.

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« Rivaliser avec Middlesbrough et Wolves et prendre quatre points, nous devons en être satisfaits », a estimé Parkinson au sujet de cette série de rencontres. Wrexham aurait pu empocher les trois points si Kieffer Moore avait concrétisé une occasion en seconde période. Le gardien Anthony Patterson a toutefois dû réaliser plusieurs arrêts décisifs pour préserver le nul et empêcher Wolves de l’emporter lors de sa première rencontre au Racecourse depuis 1924.

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Se battre pour chaque point en Championship

« Nous savions qu’il serait difficile de maintenir le même niveau, mais nous avons demandé aux gars un effort immense et ils n’en ont pas été loin. En seconde période, nous avions l’air fatigués, mais nous avons tenu bon. Sur le plan de l’engagement, c’était un 10 sur 10. Et nous avons eu la meilleure occasion de gagner lorsque le tir de Kieffer est passé tout près du poteau », a ajouté Parkinson.

Après ce nul, Wrexham occupe la 15e place du classement de Championship avec 18 points. Wolves est quatrième avec 28 points, à une seule longueur du leader, Birmingham.

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La frustration des visiteurs

Si Wrexham s’est réjoui de ce point obtenu à force de combativité, l’entraîneur de Wolves, Cesar Peixoto, était furieux sur le bord du terrain. Malgré sa domination pendant une bonne partie de la seconde période et plusieurs tentatives de Fer Lopez et Tommy Doyle qui ont mis Patterson à l’épreuve, l’équipe visiteuse n’a pas trouvé le but de la victoire.

« Je suis en colère et contrarié que nous n’ayons pas gagné. Nous méritions de gagner. Nous étions la meilleure équipe. Tout le monde a vu une équipe qui voulait gagner de la première à la dernière minute. Nous avons contrôlé le match, eu davantage le ballon, géré la pression, créé beaucoup d’occasions, tiré plus souvent, eu plus de possession, plus de corners ; plus de tout », a déclaré Peixoto.