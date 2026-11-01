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Toujours sans but en Bundesliga : comment Deniz Undav, du VfB Stuttgart, réagit à sa crise personnelle de résultats

Bundesliga
Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
D. Undav

Les Souabes signent un véritable succès libérateur sur la pelouse du Bayer Leverkusen, leur troisième victoire de la saison. Mais le compteur du capitaine reste bloqué à zéro.

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« Je m’en fiche complètement », a déclaré Undav sur Sky lorsqu’il a été interrogé sur son huitième match sans but, lors de la 8e journée de Bundesliga. « Nous devons d’abord sortir de cette période. Quand les choses iront de nouveau mieux, les buts viendront aussi. »

Par « cette période », l’attaquant de 30 ans faisait référence à la série jusque-là préoccupante du VfB en championnat. Avec seulement deux victoires pour cinq défaites, Stuttgart s’était présenté à Leverkusen dans la peau de l’outsider. Le succès 4-2 des visiteurs, au terme d’un match mouvementé, avait alors des allures de « libération ». C’est ainsi que le directeur sportif Fabian Wohlgemuth a qualifié cette victoire, une semaine après la douloureuse défaite à domicile contre la lanterne rouge, le Borussia Mönchengladbach.

« Je suis heureux que nous ayons gagné, c’est le plus important. Je suis fier de l’équipe pour la performance que nous avons montrée. Après ce que nous avions accompli jusque-là, ce n’était pas facile », a résumé Undav.

Bayer 04 Leverkusen v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Que dit Demirovic de son partenaire d’attaque Deniz Undav ?

La vedette du match à la BayArena a été son partenaire d’attaque Ermedin Demirovic, meilleur buteur de Stuttgart avec cinq réalisations en championnat et neuf toutes compétitions confondues.

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« Il est tellement important pour nous, qu’il marque ou non », a déclaré le Bosnien au sujet d’Undav. « Peu de gens remarquent les ballons qu’il joue. En Bundesliga, j’en vois peu qui ont une telle vision du jeu pour leurs partenaires. »

Undav a tout de même signé à Leverkusen sa première contribution à un but en championnat. La passe de l’international, en diagonale à travers la surface de réparation adverse, a incontestablement été l’un des temps forts du match. Le gardien de Leverkusen Mark Flekken et le défenseur central Facundo Medina n’ont rien pu faire : Demirovic a tranquillement poussé le ballon au fond pour porter le score à 4-1 et sceller l’issue de la rencontre.

Le VfB poursuivra son parcours en championnat samedi prochain avec la réception du Werder Brême. Entre-temps, il se déplacera mardi à Istanbul pour affronter Galatasaray en Ligue des champions. Dans cette compétition, Undav compte un but et deux passes décisives en trois matches jusqu’ici, au cours desquels Stuttgart a pris sept points.

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