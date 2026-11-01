« Je m’en fiche complètement », a déclaré Undav sur Sky lorsqu’il a été interrogé sur son huitième match sans but, lors de la 8e journée de Bundesliga. « Nous devons d’abord sortir de cette période. Quand les choses iront de nouveau mieux, les buts viendront aussi. »

Par « cette période », l’attaquant de 30 ans faisait référence à la série jusque-là préoccupante du VfB en championnat. Avec seulement deux victoires pour cinq défaites, Stuttgart s’était présenté à Leverkusen dans la peau de l’outsider. Le succès 4-2 des visiteurs, au terme d’un match mouvementé, avait alors des allures de « libération ». C’est ainsi que le directeur sportif Fabian Wohlgemuth a qualifié cette victoire, une semaine après la douloureuse défaite à domicile contre la lanterne rouge, le Borussia Mönchengladbach.

« Je suis heureux que nous ayons gagné, c’est le plus important. Je suis fier de l’équipe pour la performance que nous avons montrée. Après ce que nous avions accompli jusque-là, ce n’était pas facile », a résumé Undav.

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Que dit Demirovic de son partenaire d’attaque Deniz Undav ?

La vedette du match à la BayArena a été son partenaire d’attaque Ermedin Demirovic, meilleur buteur de Stuttgart avec cinq réalisations en championnat et neuf toutes compétitions confondues.

« Il est tellement important pour nous, qu’il marque ou non », a déclaré le Bosnien au sujet d’Undav. « Peu de gens remarquent les ballons qu’il joue. En Bundesliga, j’en vois peu qui ont une telle vision du jeu pour leurs partenaires. »

Undav a tout de même signé à Leverkusen sa première contribution à un but en championnat. La passe de l’international, en diagonale à travers la surface de réparation adverse, a incontestablement été l’un des temps forts du match. Le gardien de Leverkusen Mark Flekken et le défenseur central Facundo Medina n’ont rien pu faire : Demirovic a tranquillement poussé le ballon au fond pour porter le score à 4-1 et sceller l’issue de la rencontre.

Le VfB poursuivra son parcours en championnat samedi prochain avec la réception du Werder Brême. Entre-temps, il se déplacera mardi à Istanbul pour affronter Galatasaray en Ligue des champions. Dans cette compétition, Undav compte un but et deux passes décisives en trois matches jusqu’ici, au cours desquels Stuttgart a pris sept points.