Toujours le potentiel pour le Ballon d’Or ?! L’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, dévoile le plan de retour de Mykhailo Mudryk

Peu avant la fin de la période des transferts estivale, les Spurs ont bouclé le prêt de Mykhailo Mudryk. L’Ukrainien, qui avait un temps rejoint Chelsea FC pour 100 millions d’euros avant de disparaître de la circulation en raison des conséquences d’une infraction liée au dopage, est de retour.

Près de deux ans après son dernier match, un retour pourrait même lui être offert ce week-end. L’entraîneur Roberto De Zerbi estime que l’ailier est prêt pour une courte apparition contre Nottingham Forest samedi.

« Il a encore besoin de temps pour retrouver une place dans le onze de départ », a expliqué De Zerbi lors d’une conférence de presse vendredi, « mais il est tout à fait prêt pour 15 à 30 minutes. »

Mudryk avait été contrôlé positif au meldonium en octobre 2024 et suspendu quatre ans par la Fédération anglaise (FA). La suspension a ensuite été ramenée à 20 mois, après une modification des seuils concernant cette substance améliorant les performances. Depuis juillet 2026, le joueur de 25 ans est de nouveau autorisé à jouer.

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De Zerbi avait autrefois fait de Mudryk un candidat au Ballon d’Or

De Zerbi a souligné vendredi qu’il ne fallait pas placer des attentes trop élevées sur un joueur qui doit d’abord retrouver son meilleur niveau.

L’Italien a toutefois été confronté à une ancienne évaluation de Mudryk, qui avait fait grand bruit. Lors de son passage à Brighton & Hove Albion, De Zerbi avait affirmé qu’il croyait son ancien protégé capable de remporter le Ballon d’Or.

« Nous avons vécu ensemble une saison très spectaculaire au Shakhtar Donetsk. Nous étions ensemble quand la guerre a commencé », a déclaré De Zerbi. « Quand j’ai parlé du Ballon d’Or, j’ai été très clair. Peut-être que mon anglais n’est pas très bon, mais j’ai été très clair, car je parlais du potentiel du joueur. »

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De Zerbi : un grand défi attend Mudryk

Selon De Zerbi, Mudryk peut retrouver son niveau maximal « et accomplir cette prédiction, ou pas. Jusqu’à présent, il a connu beaucoup de difficultés et la suspension a bien sûr été un problème. »

Pour De Zerbi, le « défi » de Mudryk consiste à « faire valoir toutes ses qualités. Car c’est un grand joueur », et c’est, selon De Zerbi, « le bon moment pour lui de montrer à tout le monde ce dont il est capable ».

Mudryk a disputé 73 matches officiels avec Chelsea FC, pour un total de dix buts et onze passes décisives. Il a joué 44 fois pour Donetsk (12/17), et 28 fois pour l’équipe nationale A d’Ukraine (3/5).



