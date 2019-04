Toujours hospitalisé en région parisienne, Pelé a reçu la visite de Neymar

Après avoir annoncé en fin de semaine passée qu'il allait mieux, Pelé a reçu une visite surprise ce lundi.

La légende brésilienne, qui serait visiblement toujours hospitalisée à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, a vu débarquer Neymar. Le numéro 10 du a en effet posté une photo sur son compte Instagram ce lundi soir, où on le voit avec le Roi Pelé, main dans la main et très souriants.

Hospitalisé il y a six jours, Pelé avait des nouvelles rassurantes sur son compte Twitter.

"Merci pour tout votre amour ! . Les antibiotiques sont efficaces et les tests sont tous (bons). Je me sens beaucoup mieux, je pense que je suis prêt à jouer à nouveau", avait-t-il écrit.

Un message plein d'enthousiasme qui avait rassuré la planète football après son hospitalisation. L'international brésilien, triple vainqueur de la (1958, 1962, 1970) aurait été pris d'une crise de tétanie et de fièvre dans la nuit de mardi à mercredi, avant d'être transporté à l'hôpital par précaution.

Pelé était en pour rencontrer Kylian Mbappé, qu'il avait félicité sur Twitter lors du Mondial de l'été dernier en où le natif de Bondy avait grandement participé au sacre des Bleus. Cette rencontre était initialement prévue à l'automne dernier, mais avait été reportée en raison de l'état de santé du Brésilien. L'ancien joueur de Santos avait déjà dû renoncer à allumer la flamme olympique lors des Jeux de Rio en 2016 et était apparu diminué lors du tirage au sort de la dernière Coupe du monde.

Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all ☑. I feel so much better, I think I'm ready to play again!