« Toujours dans nos mémoires » : le football espagnol s’unit pour rendre un hommage émouvant à Jesus de Miguel, joueur de Tenerife décédé

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Le football espagnol s’apprête à rendre un hommage collectif empreint d’émotion à Jesus de Miguel après la disparition tragique de l’attaquant de Tenerife en début de semaine. Dans une rare démonstration d’unité totale, chaque match professionnel disputé dans le pays donnera lieu à des cérémonies spécifiques afin que le joueur reste au cœur des pensées du monde du football.

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Des hommages à De Miguel dans toute l’Espagne

La Fédération royale espagnole de football (RFEF), La Liga et la Liga F ont annoncé conjointement une série complète d’hommages à De Miguel. L’attaquant de Tenerife est décédé ce mardi, provoquant une vive émotion dans le monde du sport espagnol. Pour honorer sa mémoire, tous les matches programmés du 6 au 9 novembre s’inscriront dans une campagne commune intitulée « Toujours dans nos mémoires ».

Avant le coup d’envoi dans chaque stade, les onze titulaires entreront sur la pelouse avec des maillots commémoratifs portant le numéro neuf de De Miguel et le slogan « Toujours dans nos mémoires ». Dans un geste symbolique de solidarité, les joueurs des équipes adverses se mélangeront et se tiendront la main avec les officiels, en formant un demi-cercle à l’endroit précis du terrain où se sont déroulés les événements tragiques du match de lundi.

Avant que les cérémonies d’avant-match ne s’achèvent par une minute de silence officielle, les capitaines entreront en dernier pour déposer des fleurs en sa mémoire. Pendant le recueillement, les écrans des stades afficheront une image en hommage à l’attaquant. Des applaudissements prolongés suivront dans les tribunes et sur la pelouse.

Un arrêt de jeu après la neuvième minute

Une minute de silence sera également observée ce week-end dans toutes les compétitions nationales organisées par la RFEF et la Liga F, afin que l’hommage touche tous les niveaux du football espagnol. Les hommages ne s’arrêteront pas au coup de sifflet initial : les organisateurs ont confirmé que les arbitres interrompront officiellement le match lors du premier arrêt de jeu naturel après la neuvième minute, en référence à son numéro de maillot. Cette interruption permettra de diffuser une vidéo en hommage au joueur sur les écrans géants, offrant aux supporters et aux autres professionnels une nouvelle occasion d’applaudir l’ancienne figure de Tenerife avant la reprise du jeu.

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Dans leur communication officielle, les instances ont souligné leur peine commune en cette période difficile. « La RFEF, La Liga et la Liga F réitèrent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jesus de Miguel, à ses coéquipiers et à toute la famille du CD Tenerife, qu’elles accompagnent dans ces moments difficiles », indique le communiqué commun.

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Une cérémonie spéciale à l’Heliodoro

Tenerife organisera sa propre cérémonie d’hommage le samedi 7 novembre, au stade Heliodoro Rodriguez Lopez. Prévue à 18 h, heure locale, elle sera ouverte à tous les supporters souhaitant lui rendre un dernier hommage. Pour permettre au plus grand nombre d’y assister, la cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne La Liga Hypermotion, sur YouTube et sur les plateformes officielles de la RFEF.

De Miguel est tragiquement décédé des suites de graves complications médicales provoquées par une violente collision sur le terrain. L’attaquant de Tenerife avait perdu connaissance après un choc traumatique lors d’un match de Segunda Division contre Andorra. Transporté d’urgence à l’hôpital pour y recevoir des soins, il a vu son état se dégrader rapidement et a finalement succombé à ses blessures.

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Reports de matches et changements de calendrier

Si la majeure partie du calendrier national sera maintenue, certaines rencontres ont été suspendues afin de laisser aux proches du joueur le temps de faire leur deuil. En deuxième division, les matches Castellon-Eibar et Granada-Tenerife, ainsi que la rencontre entre Andorra et Mallorca, ont tous été reportés. Le match de Liga F entre Costa Adeje Tenerife et Deportivo Alaves sera lui aussi reprogrammé à une date ultérieure à la suite de cette décision. Les instances des championnats devraient annoncer les nouvelles dates de ces quatre rencontres dans les prochaines semaines.