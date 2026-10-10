Alors que les dirigeants du champion d’Allemagne en titre avaient encore mis en avant, ces dernières semaines, le contrat de longue durée de ce joueur d’exception (jusqu’en 2029), Max Eberl a tenu un discours différent avant le match de Bundesliga sur le terrain du FC Augsbourg. L’objectif est clair : boucler le dossier dans un avenir proche.

« Notre volonté est parfaitement claire », a déclaré le dirigeant de 53 ans sur DAZN, avant d’insister : « Nous aimerions continuer à travailler longtemps avec Michael, au-delà de 2029, idéalement en prolongeant. » Après tout, Olise est un « joueur de classe mondiale qui n’est toujours pas arrivé au bout ». Eberl ne s’était encore jamais montré aussi explicite au sujet des intentions du Bayern concernant une prolongation de contrat du Français. En septembre, il s’était contenté de dire dans un entretien accordé à Sport Bild que le club voulait « savoir d’ici l’été prochain » « s’il existe ou non une tendance à une prolongation de son côté ».

Eberl a toutefois précisé « honnêtement » qu’« il n’y a encore eu aucune discussion ». À propos des récentes rumeurs, il a expliqué : « Ce qui se passe autour de nous ne s’est encore absolument pas produit. » Il est néanmoins « très clair » que le Bayern souhaite conserver Olise au-delà de 2029. « C’est notre souhait, mais il y a aussi une troisième partie. »

FC Bayern Munich : quel salaire Michael Olise devrait-il toucher à l’avenir ?

Ces derniers temps, des détails ont peu à peu filtré sur la manière dont le FCB voudrait, selon certaines informations, convaincre le joueur de 24 ans de s’inscrire dans la durée. Fabrizio Romano a notamment évoqué une clause Ballon d’Or, selon laquelle Olise percevrait un bonus s’il remportait effectivement cette distinction tant convoitée.

Sky s’est en revanche montré bien plus précis. Selon la chaîne, le Bayern voudrait attirer l’international français avec un contrat valable jusqu’en 2032. Un salaire annuel de 25 millions d’euros est évoqué. Olise entrerait alors dans la même catégorie salariale que les mieux rémunérés, Harry Kane et Jamal Musiala. À l’heure actuelle, Olise toucherait environ 14 millions d’euros par an. Même au Real Madrid, on partirait désormais du principe que le joueur offensif restera au champion d’Allemagne en titre. Les Merengue se voient prêter depuis un certain temps déjà un vif intérêt pour un transfert.

Getty Images

Michael Olise va-t-il obtenir une clause libératoire ?

Une éventuelle prolongation de contrat pourrait toutefois dépendre d’une condition : selon l’entourage d’Olise, il ne signerait qu’avec une clause libératoire. L’attaquant s’était déjà assuré une telle option dans son ancien club, Crystal Palace. Le Bayern a activé cette possibilité en 2024 et recruté Olise pour 53 millions d’euros. En revanche, aucune clause libératoire ne figure dans son contrat actuel.

Avant que le poker contractuel avec Olise ne débute, les négociations avec Kane restent la priorité. Le contrat de l’Anglais expire à la fin de la saison. Les discussions avec le buteur traînent depuis des semaines. Kane lui-même a toutefois récemment laissé entrevoir l’espoir d’un dénouement rapide. « Nous sommes assez proches. Je me sens bien. Cela ne prendra plus très longtemps avant qu’il y ait une annonce », a déclaré le joueur de 33 ans, évoquant des « discussions ouvertes ».