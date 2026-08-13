Touches esthétiques : le Real Madrid poursuit la rénovation du Santiago Bernabéu, une surprise attendue

Le stade Santiago-Bernabéu connaît une nouvelle transformation, et avec elle arrive l'un des détails que les supporters du Real Madrid attendent avec le plus d'impatience : le nom commercial du stade sur la façade de la « Castellana », aux côtés du logo du club.

Selon le journal « Marca », cette structure sera éclairée par l'arrière afin de renforcer la visibilité après le coucher du soleil, ce qui permettra enfin de distinguer clairement l'identité du stade depuis l'extérieur, comme c'était le cas auparavant.

Le journal ajoute que l'idée n'est pas nouvelle : l'été dernier, le club a mené des tests sur la lettre « B » du nom du stade Bernabéu (le nom qui apparaîtra) afin de déterminer la taille et la police optimales, en analysant son aspect depuis l'extérieur et sous différents angles.

Les travaux ont repris il y a une semaine, la construction ayant débuté et les ouvriers se chargeant de l'installation de la structure. Il n'avait pas été possible de commencer plus tôt en raison des travaux des portes inférieures situées du même côté, car la réglementation n'autorise pas des travaux simultanés dans la même zone à des hauteurs différentes.

À l'intérieur, des tests ont été menés sur un panneau LED dans le deuxième anneau, dont l'installation a commencé à la fin de la saison dernière et qui devrait être prêt pour le match d'ouverture du championnat au stade Santiago-Bernabéu. Le stade, qui connaît une évolution constante depuis sa réouverture, continue de peaufiner les détails qui renforcent son statut de stade de référence.

Mais la plus grande surprise que pourrait réserver cette étape, selon le journal espagnol, se trouve dans la rue : le club étudie l'installation d'une structure métallique — en harmonie avec la façade du stade — portant le nom du stade et le logo du Real Madrid sur la place des Sacrés-Cœurs, la petite place qui accueille le marché du Bernabéu.

La raison en est que cette zone est la plus fréquentée par les supporters pour prendre des photos ; cet ajout en fera donc une destination encore plus attractive pour les foules nombreuses qui affluent quotidiennement vers le stade.