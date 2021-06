Totti : "J'aurais aimé être entrainé par Mourinho"

Retraité des terrains depuis 3 ans, Totti garde un oeil avisé sur son club de toujours, la Roma. Il espère que l'arrivée de Mourinho sera positive.

En l'espace de deux semaines, l'Italie a gagné une place sur le terrain parmi les grands favoris pour la victoire finale de l'Euro 2020. En effet, l'équipe Azzurra a non seulement passé la phase de groupes avec élan avec neuf points sur neuf possibles, mais a également offert un excellent football, probablement le meilleur du tournoi.

Francesco Totti, le jour de l'annonce de son rôle d'ambassadeur des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, a parlé de ce que fait actuellement l'équipe nationale de Roberto Mancini dans sa ville qu'est Rome.

"Les choses vont dans le bon sens, mais nous ne disons rien par hasard. L'équipe est unie et unie aussi le pays. Nous espérons aller le plus loin possible, car l'Italie n'a pas remporté les championnats d'Europe depuis longtemps. Je pense que c'est peut-être la bonne année."

Totti a évidemment aussi parlé de son club de toujours, la Roma, qui a de grandes ambitions avec l'arrivée de José Mourinho sur le banc pour la saison prochaine.

"Quand Mourinho arrivera, il dira ce qu'il en pense. Nous avons choisi l'entraîneur le plus fort du monde. Être coaché ​​par lui ? J'aurais aimé ça, mais quand j'étais plus jeune."

Avec l'arrivée du Portugais, peut-on espérer voir la légende du club faire son retour dans l'organigramme ? A l'écouter, il n'y a pas de retour à Rome à prévoir dans les semaines qui viennent. Il faut dire que son expérience comme conseiller auprès du directeur sportif, Monchi, ne s'était pas vraiment bien passée.

"Je n'ai parlé à personne et il n'y aura pas de rôle pour moi. Si j'attends un appel du club ? Mon téléphone est éteint."