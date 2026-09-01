Totti, du football au basket, est le nouvel advisor de la Maxima Roma : « J’avais besoin de nouveaux défis »

Francesco Totti se lance dans le basket : il participera au projet de Maxima Roma en tant que conseiller de la propriété, et sera également chargé du développement de la fan base et des opérations de responsabilité sociale des entreprises. Le club l’a annoncé. Totti a choisi de mettre son nom et son expérience au service d’un projet qui veut ramener la Capitale au plus haut niveau du basket italien et européen, de la Serie A à l’EuroCup.









NOUVEAUX STIMULANTS - « J’avais envie de nouveaux défis et je ressentais le désir de me remettre en jeu en acceptant un nouveau challenge, ce sont les mots de Totti. Le rôle et, surtout, le projet qui m’ont été proposés m’ont convaincu dès le départ. Je suis très heureux de pouvoir être une partie active de ce projet et je remercie le club pour la confiance qu’il a décidé de m’accorder. Le premier objectif sera de construire un groupe solide, renforcer l’équipe et créer toutes les conditions pour devenir une référence du championnat italien. Ensuite, nous regarderons vers l’Europe et au-delà. L’ambition est importante, mais le désir de construire quelque chose qui puisse durer dans le temps l’est encore plus : nous voulons offrir à Rome et aux Romains une équipe de basket à soutenir, dans laquelle se reconnaître et dont être fiers. C’est pour cela que j’ai accepté d’être conseiller de la propriété, délégué au développement de la fan base et des opérations CSR ».











