Tottenham-Wolverhampton (1-0) : Harry Kane dans l'histoire de la Premier League

Vainqueur des Wolves 1-0, Tottenham poursuit son beau début de saison grâce à un but de Kane qui entre dans l'histoire de la Premier League.

Après une victoire contre Southampton (4-1) et un nul à Chelsea (2-2), Tottenham poursuit son bon début de saison. Ce samedi 20 août, l'équipe londonienne a battu Wolverhampton 1-0 dans la douleur.

Dominés en premières période, les hommes d'Antonio Conte ont fait la différence lors du second acte. Et c'est Harry Kane qui a délivré les siens en marquant l'unique but de la rencontre à la 64e minute.

Le buteur anglais s'était signalé quelques minutes plus tôt avec une tête sur la transversale (51e) et Son l'avait imité avec un tir sur le poteau (63e).

Kane plus fort qu'Agüero

Grâce à son but, Harry Kane est entré un peu plus dans la légende de la Premier League. Il a inscrit son 185e but pour les Spurs en Premier League et jamais un joueur n'avait autant scoré pour un seul et même club dans cette compétition. Il efface des tablettes Sergio Agüero qui avait mis 184 buts en « PL » avec Manchester City.

Par ailleurs, il s'agissait du millième but des Spurs à domicile en Premier League, une performance plutôt rare. Tottenham est seulement le cinquième club à réaliser cette performance après Manchester United, Liverpool, Arsenal et Chelsea.

Et pendant qu'Harry Kane marquait l'histoire, Hugo Lloris s'est encore un peu rapproché des légendes de la Premier League à son poste. Face aux Wolves, le gardien français a réalisé son 121e blanchissage (ou clean-sheet en v.o.) et il n'y a que quatre gardiens qui ont fait mieux pour un seul et même club dans le championnat anglais : Petr Cech (Chelsea, 162), David Seaman (Arsenal, 137), Pepe Reina (Liverpool, 134) et David de Gea (Manchester United, 130).