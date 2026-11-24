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Tottenham Hotspur s'apprête à récompenser Luca Williams-Barnett, 18 ans, par un nouveau contrat longue durée revalorisé après sa première titularisation remarquée en Premier League contre Ipswich Town. Alors que son contrat actuel entre dans ses 18 derniers mois, le club du nord de Londres s'est empressé d'assurer son avenir après sa victoire 2-0 à domicile samedi.

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Tottenham proche d'un accord pour un nouveau contrat

Selon The Athletic, Williams-Barnett devrait signer un contrat revalorisé à Tottenham, alors que son accord actuel court jusqu'en juin 2028. Le milieu offensif polyvalent a marqué sa première titularisation dans l'élite en poussant le ballon au fond des filets au second poteau pour ouvrir le score contre Ipswich. Il a ensuite délivré un centre à ras de terre sur le deuxième but de Dominic Solanke, obtenant la passe décisive malgré une déviation du gardien Christian Walton.

De Zerbi salue le jeune joueur

Avec ce but, Williams-Barnett est devenu le plus jeune buteur de Tottenham en Premier League depuis Gareth Bale en 2007. À 18 ans et 51 jours, son but et sa passe décisive ont aussi fait de lui le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la compétition à réaliser les deux dans un même match, et le plus jeune depuis Michael Owen en 1997.

Après la victoire de samedi, l'entraîneur de Tottenham Roberto De Zerbi a déclaré : « Je suis optimiste à ce sujet parce qu'il a une grande confiance en lui. Il connaît toutes ses qualités, mais je pense qu'il a une très bonne famille et c'est crucial pour ce type de joueur.

« Je suis optimiste quant à son comportement et à son caractère, parce que je travaille avec lui depuis trois ou quatre mois et que je le connais suffisamment pour dire cela. »

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Une ascension rapide depuis le centre de formation

L'international anglais des moins de 19 ans a commencé à jouer au Luton Town, le club de sa ville natale, avant de rejoindre le centre de formation de Tottenham en 2018. Aussi à l'aise d'un pied que de l'autre, et capable de jouer dans l'axe ou sur un côté, il a rapidement intégré l'équipe première.

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Après ses débuts contre Doncaster Rovers en EFL Cup la saison dernière et sa participation à la tournée de présaison du club en Asie, il a égalé un record de l'UEFA Youth League en inscrivant cinq buts contre le Slavia Prague en décembre dernier. Il a fait ses premiers pas dans l'élite en entrant en jeu lors de la victoire 2-0 contre Crystal Palace le 31 octobre, avant de disputer huit minutes lors de la défaite face à Leeds United.

Le milieu vise une place régulière en équipe première

Alors que la confirmation de son nouveau contrat est attendue sous peu, Williams-Barnett cherchera à s'installer durablement dans les groupes retenus par De Zerbi pour les matches. Ayant déjà gagné la confiance de l'Italien ces derniers mois, il offre grâce à sa polyvalence des solutions supplémentaires en attaque avant un calendrier hivernal chargé. En s'assurant les services de l'un des joueurs les plus prometteurs issus de son centre de formation, Tottenham réaffirme aussi sa volonté de bâtir autour de ses talents formés au club.