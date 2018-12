Tottenham : Vertonghen rempile

Tottenham a annoncé ce mardi la prolongation de contrat de son défenseur international belge.

Tottenham a confirmé ce jeudi la prolongation d'un an du contrat de Jan Vertonghen, liant le défenseur au club jusqu'en 2020.



Le contrat de l'international belge devait expirer à la fin de la saison.



"Le club peut confirmer que nous avons activé l’option de prolonger le contrat de Jan Vertonghen jusqu’en 2020", a indiqué l'écurie londonienne dans un communiqué officiel. "L’international belge a fait 264 apparitions pour le Club depuis son arrivée à Ajax en 2012. Il a été récompensé pour sa belle forme la saison dernière avec une place dans l'équipe de l'année de la PFA Premier League et le titre de joueur de la saison des membres de One Hotspur. Jan est récemment devenu le joueur le plus capé de l'histoire de la Belgique avec 110 apparitions avec sa sélection".



Elément important du secteur défensif de Tottenham, Jan Vertonghen amène son expérience du très haut niveau dans l'arrière-garde des Spurs.