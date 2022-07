Tottenham : Son met en garde les rivaux des Spurs en Premier League

Le Sud-Coréen continue de briller aux côtés de l'international anglais en club, et tous deux sont impatients d'emmener les Spurs encore plus haut.

Son Heung-min a prévenu ses rivaux de Premier League qu'il n'y aura pas de relâchement dans son partenariat dévastateur avec son coéquipier de Tottenham, Harry Kane, alors que les deux hommes cherchent à améliorer un record notable en Premier League. Aucun autre duo n'a été aussi prolifique dans l'ère moderne, et une partie de l'histoire autrefois détenue par le duo de Chelsea Didier Drogba et Frank Lampard sera réécrite lors de la campagne 2021-22.

Heung-Min Son et Harry Kane ont maintenant combiné un total remarquable de 41 buts dans lequel leur duo est impliqué, ce qui les place en tête de cette liste avec cinq buts d'avance sur Drogba et Lampard, mais la "cupidité" des deux hommes signifie qu'ils chercheront à placer la barre encore plus haut lors de la saison 2022-23.

Jusqu'où vont aller Son et Kane ?

Les Spurs ouvriront la nouvelle saison de Premier League à domicile contre Southampton le 6 août, avec Son et Kane qui espèrent faire leurs premiers pas. L'international sud-coréen, qui a remporté le titre de meilleur buteur la saison dernière, est convaincu que cette paire d'attaquants redoutable a encore de beaux jours devant elle, comme il l'a confié à GQ Korea : "J'ai vu l'interview de Kane où il a dit qu'il passait plus de temps avec moi qu'avec sa femme. C'est vraiment la réalité. Je passe aussi plus de temps sur le terrain avec Kane qu'avec mes parents à la maison".

"Nous sommes vraiment proches. Nous nous comprenons très bien, et nous savons aussi comment l'autre est en dehors du terrain. Kane et moi savons tous deux ce que l'autre aime. C'est vraiment spécial. Nous avons déjà marqué 41 buts ensemble. Ce que Kane et moi avons vraiment en commun, c'est que nous avons tous les deux beaucoup de gourmandise et une forte volonté de toujours nous améliorer", a ajouté l'attaquant des Spurs.

"Même au-delà des compétences footballistiques, nos mentalités sont similaires. Je veux améliorer le record que j'ai établi avec un coéquipier comme lui, même si notre record sera battu un jour. Même à l'entraînement, si l'un de nous fait une passe décisive sur le but de l'autre, nous plaisantons en disant : "Hé, c'est notre 42e but maintenant ?", a conclu Son.

Neymar, l'idole de Son

Le joueur de 30 ans est devenu une superstar mondiale à part entière en sept ans à Tottenham, mais il admet s'inspirer des autres. L'international brésilien du Paris Saint-Germain est l'un des joueurs qu'il tient en haute estime. Il a révélé la saison dernière que Son se demandait souvent si d'autres grands noms du football savaient qui il était.

Il a ajouté sur ses footballeurs préférés : "Neymar est un joueur que j'aime beaucoup, et il m'a beaucoup inspiré en matière de football. J'ai récemment parlé à un joueur brésilien de mon équipe et j'ai dit en plaisantant : "Est-ce que Neymar me connaît ?" et il m'a répondu : "Sonny, comme nous parlons de Neymar, ils parlent aussi de toi et de Kane".