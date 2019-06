Tottenham, Sissoko : "Je suis plus confiant que jamais"

Le milieu de terrain a connu sa meilleure saison depuis son arrivée dans le club londonien et affirme que le succès des Spurs l'a aidé.

Moussa Sissoko a passé une grande partie de la saison 2018-2019 à faire taire les critiques et à ravir les fans de dans la même mesure. Il a également déclaré qu'il avait aimé ressentir l'amour des fans des Spurs. Après un début de carrière difficile chez les Spurs après son arrivée de à l'été 2016, pour un montant de 35 millions d'euros, Moussa Sissoko a inversé la tendance. Dans une interview accordée au site officiel des Spurs, le Français s'est montré heureux de sa saison après avoir reçu le prix du joueur de l'année distribué par les légendes du club.

"Je suis très heureux et fier. Cela signifie que les fans aiment ce que je fais et m'aiment en tant que joueur et en tant que personne. Ils me connaissent bien. J’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe, même lorsque ce n’était pas facile, j’ai toujours essayé de me concentrer sur mon travail et d’aider tout le monde. Je vais bien maintenant et ils sont très heureux pour moi. C’est bien pour un joueur de sentir la confiance de ses joueurs, de son personnel d’entraîneurs et de ses fans", a déclaré le milieu des Spurs.

"J'ai travaillé dur"

Le milieu de terrain de l'équipe de considère que son rendement est avant tout dû à la confiance qu'il a acquis au fil de la saison : "C’est une question de confiance. En tant que joueur, lorsque vous avez beaucoup de confiance, vous pouvez tout faire. Je peux dire que j'ai été constant pendant la saison. Ce n’est pas facile, mais j’ai travaillé très dur pour cela et je suis heureux de ce que j’ai fait".

"Bien sûr, quand je suis arrivé au club, mes deux premières saisons n’étaient pas faciles, pour des raisons différentes. Je n’ai pas abandonné. Cette saison, je voulais bien faire. Je me suis poussé très fort. J’ai eu la chance de jouer quelques matchs de suite et comme nous gagnions, ma confiance s’est accrue et c’est la raison pour laquelle j’ai fait une bonne saison. Je suis plus confiant que je ne l'ai jamais été dans ma carrière", a conclu Moussa Sissoko.

Loin d'être titulaire indiscutable en début de saison, le Français a réussi à gagner la confiance de Mauricio Pochettino et a profité de chaque minute jouée pour gagner des points. Moussa Sissoko a glané sa place de titulaire et a joué un rôle important en mais aussi et surtout dans le parcours européen de Tottenham qui s'est hissé jusqu'en finale de la , perdue, contre à Madrid.