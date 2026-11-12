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Liverpool, Chelsea et Manchester City se sont tous renseignés sur la possibilité de recruter le défenseur de Tottenham Pedro Porro lors du prochain mercato hivernal, en janvier. Toutefois, ces poids lourds de Premier League auront du mal à convaincre l’international espagnol, qui préférerait revenir en Liga alors que Barcelone et le Real Madrid s’intéressent à lui.

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Les cadors de Premier League s’intéressent à une star de Tottenham

Liverpool, Chelsea et Manchester City ont tous effectué des démarches officielles au sujet de Porro en vue du mercato de janvier, selon TEAMtalk. Les trois clubs de Premier League ont contacté les parties concernées pour savoir si le joueur de 27 ans serait disponible pour un transfert cet hiver. Porro s’est imposé comme un joueur très convoité après une Coupe du monde exceptionnelle avec la sélection espagnole.

Chelsea étudie activement la possibilité de recruter des latéraux, alors que l’incertitude grandit autour de l’avenir à long terme de Malo Gusto. De leur côté, Manchester City et Liverpool cherchent à renforcer leur défense sur le côté droit. Tottenham ne facilitera toutefois pas un éventuel transfert vers l’un de ses rivaux anglais.

Porro préfère retourner en Espagne

Malgré le vif intérêt de plusieurs des plus grands clubs anglais, Porro préférerait nettement retourner en Liga. Le latéral souhaite rejouer dans son pays, un sérieux revers pour ses prétendants en Premier League.

Le Real Madrid et le FC Barcelone ont tous deux clairement manifesté leur intérêt pour le défenseur, alors qu’ils cherchent à assurer leur avenir au poste de latéral droit. Selon certaines informations, le FC Barcelone aurait même établi un contact direct au sujet d’un éventuel transfert le mois dernier.

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Tottenham dispose toutefois d’une position extrêmement solide dans les négociations. Porro est sous contrat avec le club du nord de Londres jusqu’en 2031, et Tottenham entend réclamer pour un latéral une somme record à l’échelle mondiale, supérieure aux 57 millions de livres sterling versés par le Paris Saint-Germain pour Achraf Hakimi.

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Le rôle crucial du transfert de Ronald Araujo

La course à la signature de Porro comporte un autre enjeu, qui concerne Liverpool et le FC Barcelone. Un éventuel transfert de la star de Tottenham à Anfield pourrait dépendre en grande partie des négociations en cours au sujet du défenseur central Ronald Araujo.

Le FC Barcelone a récemment entamé des discussions avec Liverpool en vue d’un transfert définitif d’Araujo, qui passe actuellement la saison en prêt à Anfield. Cette situation crée un lien entre les projets de recrutement défensif de Liverpool et la recherche d’un nouveau latéral droit par le FC Barcelone.

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Si Liverpool parvient à conclure le transfert définitif de l’Uruguayen, les fonds ainsi perçus pourraient placer le FC Barcelone dans une position financière bien plus favorable pour tenter de recruter Porro.

Quelle suite pour Porro ?

Si les dossiers Araujo et Porro sont liés sur le marché actuel, rien ne confirme qu’ils le soient formellement. Un accord concernant le joueur prêté par le FC Barcelone ne déclencherait pas automatiquement un transfert du défenseur de Tottenham.

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Le mercato de janvier s’annonce marqué par une âpre bataille pour la signature de Porro. Le Real Madrid et le FC Barcelone devraient continuer à suivre la situation, sachant que le joueur privilégie un transfert en Espagne. Liverpool, Chelsea et Manchester City doivent désormais décider s’ils sont prêts à payer la somme considérable réclamée par Tottenham. Le club londonien ne cédera certainement pas, ce qui obligera tout prétendant à débourser une fortune pour recruter l’international espagnol.