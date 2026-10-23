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Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur James Maddison est très incertain pour le déplacement crucial de samedi à Chelsea en Premier League, malgré un retour sensationnel marqué par un but face à Coventry City. L’entraîneur Roberto De Zerbi a reconnu qu’il hésitait à prendre des risques avec le joueur de 29 ans, alors que la liste des blessés est déjà longue.

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Maddison incertain pour le déplacement à Chelsea

Maddison a manqué d’importantes séances d’entraînement cette semaine après son récent retour à la compétition. Le joueur de 29 ans a marqué sa première titularisation depuis 536 jours en ouvrant le score lors de la victoire encourageante 3-1 à domicile contre Coventry City, lundi. Ce résultat a enfin offert à Tottenham sa première victoire en championnat cette saison.

Le meneur de jeu anglais n’a toutefois pas participé aux entraînements collectifs durant les trois jours qui ont suivi le match. De Zerbi doit désormais décider s’il prend le risque d’aligner son milieu de terrain vedette à Stamford Bridge.

De Zerbi se méfie du risque de blessure

De Zerbi se montre prudent à l’idée de précipiter le retour de Maddison dans les rencontres intenses de Premier League. L’entraîneur de Tottenham a souligné l’usure physique croissante des joueurs dans l’ensemble du championnat.

« Pendant les trois premiers jours, Maddison ne s’est pas entraîné avec nous », a déclaré De Zerbi en conférence de presse vendredi. « Je ne sais pas s’il sera prêt pour demain. Je ne veux pas prendre de risques, car si vous analysez cette période du football, vous constatez de nombreuses blessures, et pas seulement à Tottenham. »

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Tottenham renforcé par plusieurs retours

Malgré les inquiétudes concernant Maddison, Tottenham peut compter sur le retour opportun de plusieurs joueurs. Pedro Porro, Andy Robertson et Omar Marmoush sont tous disponibles. De Zerbi a évoqué ses différentes options tactiques avant cette affiche.

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« Nous pouvons aussi jouer avec Mathys Tel, avec Omar Marmoush dans l’axe, avec (Conor) Gallagher », a-t-il ajouté. « Nous avons davantage de solutions puisque Pedro Porro peut jouer. Nous avons de la chance, car nous disposons de nombreuses options au même poste. Nous devons trouver ce qui est le mieux pour lui et pour nous. »

Tottenham face à un terrible bilan à l’extérieur

Tottenham devra néanmoins composer avec plusieurs absences ce week-end. L’ailier Savio, le milieu de terrain Lucas Bergvall et le latéral gauche Destiny Udogie restent indisponibles, tandis que la participation de Dejan Kulusevski demeure incertaine après son récent retour au terme de 526 jours d’absence.

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Le classement actuel de Premier League souligne l’importance du match de samedi. Seizième, Tottenham se déplace chez Chelsea, quatrième, qui vise une septième victoire consécutive en championnat face à son rival londonien.

L’histoire ne joue guère en faveur des hommes de De Zerbi dans l’ouest de Londres. Tottenham n’a remporté qu’un seul de ses 41 derniers matches à Stamford Bridge, toutes compétitions confondues. Un immense défi attend donc l’équipe.