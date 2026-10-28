Partager Suivez GOAL sur Google

Tottenham Hotspur s’est ajouté aux quatre poids lourds de Premier League qui suivent Alex Freeman, le latéral de Villarreal qui s’est révélé cette année grâce à sa progression rapide dans le football espagnol. Le club du nord de Londres étudie activement des options à long terme au poste d’arrière droit, alors que l’incertitude grandit autour de l’avenir de son titulaire Pedro Porro au-delà de cette saison.

Publicité

Les poids lourds anglais suivent un défenseur américain

Selon TEAMtalk, les responsables du recrutement de Tottenham ont été impressionnés par le défenseur de 22 ans, alors qu’ils préparent l’après-Porro, international espagnol. Le FC Barcelone et le Real Madrid souhaitent tous deux faire revenir le latéral de Tottenham dans son pays en 2027, et le joueur est ouvert à un retour en Espagne. Des recruteurs de Manchester United ont toutefois également observé Freeman récemment, tout comme des représentants de BlueCo, propriétaire de Chelsea, et de City Football Group, la société mère de Manchester City.

Une année de révélation qui suscite l’intérêt en Premier League

Le fils d’Antonio Freeman, vainqueur du Super Bowl, a connu une ascension fulgurante depuis son départ d’Orlando City, club de Major League Soccer, pour l’Espagne en janvier.

Son impact immédiat en Liga lui a valu une première convocation en équipe première des États-Unis en mars. Mauricio Pochettino l’a ensuite retenu dans son groupe pour la Coupe du monde, où le jeune joueur a disputé les cinq matches et marqué lors d’une victoire contre l’Australie.

Depuis son retour en club pour la saison 2026-27, le défenseur athlétique a disputé neuf matches de Liga, inscrivant un but. Il compte également trois apparitions en Ligue des champions et un match en Coupe du Roi.

Publicité Publicité

Un long contrat protège le club espagnol

Le média souligne que les clubs de Premier League intéressés par Freeman sont séduits par son apport offensif, ses qualités physiques et sa capacité à répondre présent sur les plus grandes scènes, alors qu’ils évaluent leurs options pour renforcer le poste de latéral droit.

Related Topics

Pour Tottenham, trouver un successeur est devenu essentiel, même si Porro reste pour l’instant un élément clé du club du nord de Londres.

Il ne sera toutefois pas simple d’arracher Freeman à l’Estadio de la Cerámica : il a signé un contrat de six ans, jusqu’en 2032, lors de son arrivée en janvier, ce qui place le Sous-marin jaune en position de force pour négocier.

Publicité

Le mercato de janvier pourrait constituer un premier test

Malgré la protection que lui offre le contrat de son joueur prisé, Villarreal pourrait recevoir des offres formelles dès le prochain mercato hivernal si Freeman poursuit sur sa lancée. Alors que les recruteurs des plus grands clubs anglais assistent régulièrement à ses matches, le club espagnol devra livrer une rude bataille pour le conserver à long terme. De son côté, Tottenham continuera d’évaluer s’il doit passer à l’action au début de l’année prochaine ou attendre que la situation de Porro se précise l’été prochain.