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Tottenham Hotspur a pris la décision exceptionnelle de demander l’interdiction officielle d’accès d’un journaliste après la diffusion d’une vidéo controversée sur les réseaux sociaux. Le club du nord de Londres a déposé une plainte auprès de la Premier League après la diffusion d’images montrant un journaliste participer à des chants dénigrants aux côtés de supporters d’un club rival.

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Tottenham réclame une interdiction après une vidéo virale

Joao Castelo-Branco, correspondant d’ESPN Brazil, a été filmé portant un maillot d’Arsenal et se joignant à des supporters du club à Sao Paulo pour chanter des chants hostiles à Tottenham. On voit le journaliste participer au tristement célèbre chant « We hate Tottenham », dans lequel le club du nord de Londres est qualifié de « s*** ».

Selon The Times, Tottenham a été furieux de voir circuler la vidéo. Le club a immédiatement contacté la Premier League pour demander que Castelo-Branco ne puisse plus le couvrir à l’avenir, ce qui l’empêcherait d’interviewer Roberto De Zerbi et les joueurs. Les discussions se poursuivent pour régler le différend, même si Tottenham a précisé ne pas demander une interdiction générale visant la chaîne elle-même.

Castelo-Branco présente ses excuses

Le journaliste brésilien a depuis retiré la vidéo en cause de ses canaux de diffusion et exprimé ses profonds regrets. Après un courriel adressé au club et une réunion en ligne avec ses employeurs et la Premier League, il a reconnu son manque de discernement dans une déclaration transmise à The Times.

« Je tenais à présenter mes excuses au club pour la vidéo que j’ai enregistrée avec des supporters d’Arsenal au Brésil, dans laquelle nous chantions un chant insultant à l’égard du Tottenham Hotspur Football Club, a déclaré Castelo-Branco. Compte tenu de mon rôle de correspondant au Royaume-Uni, je pense avoir commis une erreur. La vidéo a été publiée sur la page Instagram du podcast, puis reprise sur ma page personnelle. »

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Il a ajouté : « Je comprends que cela puisse offenser Tottenham et ses supporters. J’aurais dû réfléchir davantage avant de chanter cela et penser à la portée que la vidéo pouvait avoir. ESPN a été informé par la Premier League que Tottenham avait vu la publication et ne l’avait pas appréciée, et nous avons convenu de la supprimer. J’espère que nous pourrons tourner la page. Je vais repenser les limites de la posture que j’adopte dans le podcast et faire davantage attention à les respecter. »

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Les limites professionnelles franchies

Castelo-Branco n’est pas chargé spécifiquement de couvrir Tottenham, mais sa mission plus large de couverture du football anglais l’amène à assister fréquemment à des rencontres de Premier League. Ses actes ont suscité un vif examen en raison de sa forte présence en ligne : il compte 168 000 abonnés sur Instagram et 188 000 autres sur X.

La vidéo a en outre été initialement partagée par l’intermédiaire du podcast Correspondentes Premier d’ESPN Brazil. Ce compte rassemble plus de 42 000 abonnés sur Instagram, ce qui a considérablement amplifié la diffusion de la vidéo controversée avant sa suppression.

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Rebondir après la défaite à Elland Road

Loin de cette polémique médiatique, Tottenham cherche à se ressaisir sur le terrain après un déplacement décevant dans le Yorkshire de l’Ouest. Sa belle série de trois victoires consécutives a été brutalement interrompue par une défaite 1-0 contre Leeds United samedi après-midi.

Le but décisif de Noah Okafor, entré en jeu à Elland Road, a constitué un contretemps frustrant. L’équipe doit désormais se reconcentrer pour retrouver son élan et relancer sa campagne en championnat.