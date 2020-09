Tottenham - Pour Jenas, Alli doit vite quitter les Spurs pour se relancer

L'ancien joueur de Tottenham estime que le milieu offensif de 24 ans, qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho, doit aller voir ailleurs.

Tous les signes indiquent que Dele Alli quittera bientôt , affirme l'ancien milieu de terrain des Spurs, Jermaine Jenas.

Alli est tombé en disgrâce aux yeux de Jose Mourinho au début de la saison, n'ayant même pas été convoqué pour les victoires contre le Lokomotiv Plovdiv et avant d'être titulaire et de jouer une heure dans la victoire remportée jeudi à Shkendija, en .

La relation entre Alli et Mourinho a fait l'objet d'un examen minutieux, le milieu de terrain ayant été lié à un transfert cet été. Le PSG et le ont été évoqués comme des destinations potentielles, tandis que Ray Parlour estime que son ancienne équipe devrait faire un transfert pour le joueur de 24 ans.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Désespérément besoin de revenir dans les pensées de Gareth Southgate"

S'exprimant sur BBC Radio 5 Live, Jenas a déclaré qu'il pensait qu'Alli quitterait les Spurs parce que sa relation avec Mourinho était irrémédiablement rompue. "Je ne pense pas que ce soit une solution qui puisse être réconciliée, j'ai l'impression que c'est une séparation des chemins", a déclaré Jenas.





Jenas a affirmé qu'Alli devrait avoir hâte de partir afin de revenir dans les plans de Gareth Southgate pour l' , ayant été exclu des Three Lions pour leurs matchs en septembre. "Tout ce que fait Jose est d'obtenir une réaction", a poursuivi Jenas. "Je serais inquiet si j'étais Dele. Il a toujours été aimé de tout le monde et de chaque manager. Nul doute que sa forme a baissé au cours des 18 derniers mois, il le sait plus que quiconque", a ensuite ajouté l'ancien joueur de Tottenham.

"À la fin de la saison, il y a l'Euro. Il aurait désespérément besoin de revenir dans les pensées de Gareth Southgate. La seule façon de le faire est de jouer au football et de marquer à nouveau. Pour le moment, je n'ai pas l'impression que Jose Mourinho ou les Spurs sont l'endroit pour lui". Alli et Spurs affronteront dimanche en , après avoir commencé leur campagne nationale par une défaite contre et une victoire à Southampton.