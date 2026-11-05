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Tottenham Hotspur a fixé une condition stricte avant même d’envisager de laisser le milieu de terrain Lucas Bergvall quitter le nord de Londres lors du prochain mercato de janvier. Bien que le géant européen Barcelone suive de près l’international suédois de 20 ans, le club de Premier League reste réticent à affaiblir son effectif en cours de saison.

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Un renfort au milieu nécessaire avant toute vente

Selon TEAMtalk, la direction de Tottenham n’autorisera un départ de Bergvall cet hiver que si elle recrute au préalable un remplaçant direct au milieu de terrain afin de préserver la profondeur de son effectif. Bien qu’il ait signé un nouveau contrat à long terme jusqu’en 2031 en septembre, le jeune joueur peine à obtenir des titularisations régulières cette saison. L’entraîneur Roberto De Zerbi le considère néanmoins toujours comme faisant partie de ses plans et espère le voir retrouver sa place dans l’équipe.

Des géants européens suivent le talent suédois

Ce manque de temps de jeu régulier sous les ordres de De Zerbi maintient le meneur de jeu dans le viseur de plusieurs grands clubs européens à l’approche de la nouvelle année. Le FC Barcelone s’intéresse depuis longtemps au jeune joueur, dont il avait déjà suivi la progression au sein du club suédois de Djurgarden avant qu’il ne choisisse de partir en Angleterre en 2024.

Les responsables du recrutement du Camp Nou voient en ce joueur de 20 ans une solution polyvalente et durable pour leur milieu axial. Tottenham ne souhaitant toutefois pas se retrouver à court d’options à mi-saison, une vente définitive comme un prêt semblent actuellement très peu probables en janvier, quelles que soient les offres venues de l’étranger.

Des clubs italiens entrent dans la course

Outre le géant catalan, les clubs de Serie A de Naples et de la Juventus suivent aussi de près la situation de Bergvall dans le nord de Londres, alors qu’ils évaluent leurs propres besoins de renforts au milieu de terrain. Si Naples continue de suivre l’évolution du dossier à distance, toute offre officielle du club se heurterait exactement à la même opposition de la direction de Tottenham.

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La Juventus a manifesté le plus grand intérêt pour une opération immédiate. Selon des sources, le club turinois souhaiterait étudier la possibilité d’un prêt de six mois, jusqu’à la fin de la saison. Même un départ temporaire en Italie paraît désormais de plus en plus difficile à concrétiser, compte tenu de la ferme volonté de Tottenham de conserver suffisamment de solutions dans son effectif.

Un retour de blessure renforce les options au milieu

Bergvall s’apprête à revenir après une blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains et pourrait figurer dans le groupe lorsque Tottenham affrontera Leeds United en Premier League ce week-end. Son retour donnera à De Zerbi une option supplémentaire bienvenue au milieu de terrain, tandis que le staff technique l’aidera à retrouver le rythme de la compétition. S’il semble devoir rester dans le nord de Londres au moins jusqu’à l’été, son temps de jeu dans les prochaines semaines déterminera si le FC Barcelone, Naples et la Juventus intensifieront leurs démarches plus tard dans la saison.