Tottenham - Pochettino sur les tablettes du Bayern Munich ?

Impressionnant avec Tottenham, qu’il a réussi à emmener en demi-finales de la Ligue des Champions, Pochettino suscite la convoitise du Bayern Munich.

Mauricio Pochettino se trouve à trois matchs du toit de l’Europe. Grâce à sa maîtrise tactique et à son flair, le technicien argentin a réussi à hisser en demi-finales de la Ligue des Champions. Un stade de la compétition où il retrouvera sans doute le concurrent le plus abordable, l’ Amsterdam, avec la manche aller ce mardi (21h), alors que et le batailleront dans l’autre affiche du dernier carré pour atteindre le Wanda Metropolitano.

Pour Pochettino, il s’agit d’une forme de consécration. Chez les Spurs depuis 2014, l’ancien joueur du a bâti, au fil des années, une équipe qui respecte son identité de jeu : technique, physique, verticale, jeune et rapide dans les transmissions. Problème, Poch’ n’a jamais remporté le moindre trophée avec la formation londonienne, et cela commence forcément à peser sur sa motivation.

Lévy lui refuse le Real puis MU

D’autant plus que l’Argentin a eu des offres pour rejoindre des équipes capables de le faire, ou tout du moins plus enclines à y parvenir. Tout d’abord le , qui a remporté les trois dernières éditions de la C1, mais aussi et son budget XXL, qui était prêt à miser gros sur son profil avant de confier les manettes à Ole Gunnar Solskjaer.

Si Pochettino ne doit pas trop regretter le refus de son président, Daniel Lévy, pour les Red Devils, difficile d’affirmer la même chose pour les Merengue. Malgré sa prolongation jusqu’en 2023 signée l'an passé, avec un joli salaire annuel de 9,8 millions d’euros à la clé, l’ancien coach de l’ Barcelone aspire à plus grand.

Hoeness rêve de Pochettino

S’il ne remporte pas bientôt un titre - et seule la Ligue des Champions est atteignable cette saison -, Pochettino confirmera ses envies d’ailleurs, et il ne serait pas surprenant de le voir toquer à la porte de son président pour demander un transfert vers un grand d’Europe. Et justement, l’un d’entre eux serait prêt à lui offrir la possibilité de soulever des trophées : le .

D’après Football, le président bavarois Uli Hoeness aurait fait de Pochettino une cible prioritaire pour le poste d’entraîneur. En remplacement de Niko Kovac dès cet été ? Cela semble un peu précipité, surtout après la belle saison que le technicien argentin est en train de réaliser. Un an plus tard, en 2020, quand le manager croate ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat ? Cela semble bien plus probable.