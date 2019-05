Tottenham, Pochettino souligne le rôle de Lloris dans l'exploit à Amsterdam

Mauricio Pochettino a indiqué qu'Hugo Lloris avait joué un rôle clé à la mi-temps du match des Spurs face à l'Ajax, mercredi (2-3).

a accompli le plus bel exploit de son histoire en se qualifiant pour la finale de la , lors de laquelle les Spurs affronteront le 1er juin.

Pour y parvenir, l'équipe de Mauricio Pochettino a réalisé une prestation absolument sensationnelle en douchant l' sur sa pelouse 2-3 après avoir été menée 2-0 à la mi-temps, grâce à un triplé de l'ancien Parisien Lucas Moura.

Autant dire que la causerie de l'entraîneur des Spurs a dû être déterminante à la mi-temps, de même que ses choix - il a notamment fait entrée le pivot Fernando Llorente, qui a complètement modifié l'animation offensive de son équipe. Mais l'Argentin a tenu à minimiser son rôle dans cette soirée magique pour mieux souligner celui de son capitaine, Hugo Lloris. Interrogé devant la presse sur le déroulement de cette mi-temps, le technicien a loué l'importance et le leadership du gardien des Bleus.

"Pour être honnête, qui a parlé dans les vestiaires ? Moi, j'ai parlé un peu, mais ce n'était pas le moment d'en faire trop. Qui a parlé avant que l'on revienne sur le terrain ? Notre capitaine, Hugo Lloris. Et je me souviens de ses paroles : nous sommes proches, nous devons marquer un but de plus, il ne faut pas abandonner mais tout essayer ", a-t-il indiqué.